Мал золотник, да дорог

История о том, как один из самых маленьких в стране СПК научился собирать самые большие урожаи, рассказанная его руководителем.

"Лучший аграрий страны!" – так отозвался о руководителе СПК "Свислочь" Гродненского района один из экспертов отрасли, когда узнал, что еду на встречу с Василием Густырем.

И уточнил, что Василий Николаевич знает ответы на многие вопросы, которые волнуют отечественных аграриев, в том числе на самый актуальный: как вывести сельское хозяйство на безубыточную работу? Кстати, это хозяйство одно из самых маленьких в стране, но благодаря грамотным управленческим решениям и душевному отношению к земле, как и крестьяне еще двух сравнительно небольших хозяйств (СПК "Лариновка" Оршанского района и РУСП "Массоляны" Берестовицкого), свислочане смогли дать фору по эффективности ведения хозяйства агрогигантам. Они доказали, что размер не имеет значения.

Покорить "непокорную"

И вот мы в штаб-квартире знаменитого СПК, занявшего часть комнат отреставрированного замка Марты Красинской – урожденной Пусловской, фрейлины Российского императорского двора. Разговор начали с того, что гродненские аграрии вот уже много лет конкурируют ("меряются" успехами) с земледельцами Минской области: у кого выше урожаи, чей комбайнер больше намолотил. Тут и там работать умеют. Опять же, Бог наградил обе области плодородной землей…

Василий Николаевич сразу уточнил, что в Несвижском, Клецком, Копыльском, Слуцком районах земля плодородней, чем у них, да и в Витебской области неплохая. Отметив этот факт, собеседник и вспомнил первое знакомство с совхозом "Свислочь", куда его назначили директором более 40 лет назад.

"Леонид Герасимович, такую тяжелую землю не вспахать!" – в сердцах пожаловался тогда секретарю обкома новый назначенец, успевший отслужить в армии, поработать в других хозяйствах района агрономом…

Но назад дороги не было: в правилах молодого директора не прописана стратегия отступления. Так с "непокорной" земли, пятнадцати гусеничных тракторов, отвечающей тому времени техники и началась новая жизнь совхоза "Свислочь". Как говорят, глаза боятся, а руки делают. Молодой руководитель всю осень-весну-лето вместе с механизаторами и агрономами "уговаривали" "несговорчивую" землю. И смогли-таки добиться своего.

– В первый же год мы посеяли-выходили красивые, урожайные по тем временам поля. Несмотря на то, что средств защиты растений тогда не было и в помине, – отмечает Василий Николаевич.

А когда земледельцы получили нужную химзащиту и энергонасыщенную, умную технику, в совхозе "Свислочь" поняли: "Мы – Европа!".

Мировой уровень

– Кстати, о Европе. Василий Николаевич, что дает соседство с Евросоюзом и польскими крестьянами: чем отличается их отношение к земле от "диалога" ваших аграриев с их угодьями?

– Если сравнить наши и поля по ту сторону границы, что вокруг дорог на Белосток, Варшаву и Вильнюс (я уже не говорю о Латвии, многие земли которой поросли бурьяном), то наши гораздо лучше. И по внешнему виду, и по урожайности. Там частник "зажимает" каждую копейку, предпочитая не вкладывать в урожайность и защиту… Мы же – "жадные" до земли, как герои "Поднятой целины" готовы воевать за нее, в переносном смысле, конечно… Да, еще не каждый у нас на рабочем месте хочет считать деньги СПК. Нам этому стоит учиться у немецких крестьян. Но если бы имели такую господдержку, как они, то по урожайности непременно бы их "затоптали"! – уверен председатель.

А вот за что благодарны Европе свислочские аграрии, так это за мирового уровня технологии и технику. Настоящая "революция" в хозяйстве началась с закупки оборотных плугов. Когда в первый раз вспахали поле, все были в шоке! Ни одной свальной борозды: поле ровное, как стол!

С тех пор в хозяйстве не сбавляли темпов. Шли только по нарастающей.

Три пути

– Но ведь дело не только в технологиях, а и в плодородии почв. У кого-то земли песчаные, а кому-то повезло...

– Пусть тот, кто думает так, поработает, как мы, на нашей земле. Тогда будет знать, почем фунт лиха и как добывается хлеб! – не согласен Василий Густырь и тут же вспоминает одного "аграрного критика". – Лет 35 назад тракторист из деревни Хомики написал на руководство хозяйства жалобу, суть которой в следующем: "Конечно, дороги запахали, кусты раскорчевали, собрали с полей и вывезли камни, теперь в совхозе "лишняя земля". Вот откуда у них урожаи!". Это был один из трех механизаторов, которые жили в 100 метрах друг от друга, но до совхозных мастерских каждый ехал через поля по своей собственной дороге. Проложили три дороги из одной деревни! – вспоминает с улыбкой горе-жалобщика Василий Николаевич.

Теперь в хозяйстве все знают, что нужно беречь каждую пядь земли. Крестьянин на ней хозяин, он распоряжается тем, что дала природа.

Рассказывая о коллективе, наш собеседник отмечает: жителей деревни становится все меньше, даже пенсионеров уменьшилось: с 380 до 100 человек. За 40 лет стало меньше работающих и в СПК "Свислочь": было 500, а стало 225. Вместе с тем молодежь в деревне остается. В хозяйстве трудится 35 парней и девушек до 31 года. Некоторые приезжают на работу из Гродно. Город в 20 минутах езды от агрогородка.

Дорогу королеве полей!

– Заботы хлеборобов извечные – от посевной до уборочной. Кажется, только подготовили поля под новый урожай, а тут уже уборочная. С кем делите заботы о будущих урожаях: насколько надежен, мобилен и стабилен коллектив предприятия? Что ответите тем, которые говорят, мол, деревня спивается…

– У вас устаревшие данные. Работники нашего СПК не дружат с чаркой. У нас отличный, стабильный, профессиональный коллектив. Каждый на своем месте. Да, когда я пришел в совхоз, то механизаторы, не приняв на грудь, на трактор не садились. Работа была такая: с поля возвращались черные, только зубы блестели… Сегодня этого нет. Современная, с климат-контролем техника требует хорошей подготовки, ответственности. И трезвости. В хозяйстве действует железное правило: пришел на работу пьяным – свободен, тебе уже здесь не будет места. Вместе с тем, не спорю, в деревнях есть и те, кто с утра стоит у магазина. За что пьют, не знаю. Это не наши работники.

Так что проблем с алкоголем в СПК "Свислочь" нет, а вот с климатом, как и у всего населения планеты, – прямо беда.

– Посмотрите, какой сейчас декабрь, – обращает внимание Василий Николаевич. – Температуры плюсовые, снега нет. Да, у нас и раньше случались форс-мажорные обстоятельства. Еще когда я работал агрономом, 3 сентября ударили морозы и в поле замерз картофель. А в 1980 году все лето лило как из ведра, и в октябре и молотили ячмень, сеяли озимые, копали картофель, поднимали зябь и скирдовали солому. Бывало всякое. Год на год не приходился.

Да, сейчас тепла стало больше. Это вроде бы хорошо, но возникла нехватка влаги в почве: зимы бесснежные, осень без дождей. Только за прошедшие три месяца осени осадков выпало на 23 мм меньше чем в прошлом, засушливом, году. А ведь осенняя влага очень важна для будущего урожая, так же, как и снежная. Может, снега еще подсыплет, а если так, то важно, чтобы он резко не растаял и вода не сбежала с полей, – с надеждой вглядывается вдаль руководитель.

Учитывая перемены климата, сельчане перешли на глубокое, необоротное рыхление. И в подборе культур определились: главная надежда на озимые да кукурузу, которую Никита Хрущев нарек "королевой полей". И впрямь королева: и тебе на зерно, и на силос. Кукуруза на зерно в СПК "Свислочь" – самая урожайная в стране: здесь собирают по 178 ц/га.

– Мы знаем как работать на земле. Нас не нужно этому учить, – отмечает руководитель и уточняет: – Уборка, посевная – это обычный трудовой технологический процесс, а не "битва за урожай". Сейчас нигде в мире нет битвы за хлеб...

– Вашему хозяйству удалось собрать самый большой в стране урожай сахарной свеклы – 1083 ц/га. Молодцы свекловоды!

– Конечно, молодцы. Правда, поспешили с уборкой. Осень теплая, и лучше всего было бы ее выкапывать до конца ноября – начала декабря, как это делают немцы. Ведь этот корнеплод лучше всего хранится в земле. Мы же отгружаем свеклу, в которой отдельные корнеплоды по 2–3 раза успели замерзнуть и оттаять в буртах.

В чьих руках судьба СПК?

– Вы никогда не задумывались о преемнике? Что будет с СПК "Свислочь", когда вы уйдете на покой? А вдруг присоединят хозяйство к какому-нибудь гиганту, а то и вовсе из СПК сделают ОАО?

– Да, соседи в 3–4 раза больше нас. Но мы "трепыхаемся", не сдаемся. Если бы я ушел раньше, то СПК "Свислочь" могло бы не быть.

Но наши люди, однозначно, не хотели войти даже в очень хорошее хозяйство. У нас отличные условия труда. Достойная зарплата, выплачиваем ее стабильно. Считаю, что форма СПК наиболее жизнеспособна на селе. Мы знаем, как тратить заработанное. А вот доходами ОАО распоряжается район: им по каждой покупке требуется разрешение сверху… В результате некоторые из таких хозяйств Христом Богом просят не принимать в последних числах месяца нашу свеклу (зерно), а только их продукт. Потом бегут с накладными в банк, чтобы под гарантии сахарного завода выхлопотать людям зарплату.

…А что будет дальше – все зависит от моего преемника. Из тех специалистов, которые сейчас есть в хозяйстве, один вполне мог бы его возглавить.

– Как бы не ошибиться и выбрать подходящего, говорят ведь, что власть людей меняет...

– И такое возможно, но я верю в судьбу. У каждого своя линия жизни. Я с детства знал, что такое крестьянский труд. Помогал матери, работающей на ферме телятницей: носил 40-литровыми бидонами воду из колодца. К сожалению, сегодня дети не приучены к физическому труду и не знают, что земля – основа жизни, что от нее кормится человек... В школьные годы для меня был примером председатель нашего колхоза "1 Мая" (деревня Колозубы, что под Ружанами) Владимир Ладик. У него агрономом начинал даже будущий губернатор Брестской области Владимир Заломай. Ладик был инвалидом войны. Не имел одного глаза и только одну рабочую руку (вторая бездействовала). Грамотно руководя хозяйством, он умел одной рукой косить, пилить и рубить дрова, даже играть на балалайке. Глядя на него, я еще в 10 классе понял, что буду таким жизнестойким, как он, и пойду учиться на агронома. А конкурс в Гродненский аграрный тогда был немаленький – 4,2 человека на место. На нашем курсе в 100 человек не было ни одного городского: все из деревни – шли по призванию.

Марте бы понравилось

– Василий Николаевич, поразило (и, видимо, не только меня) здание правления СПК – его внешний безупречный вид и интерьер, изящные кованые двери... Говорят, замок Марты Красинской, фото которого размещено в туристическом путеводителе по Гродненщине, до вашего приезда в Свислочь выглядел плачевно...

– Что было, то было. Мы привели здание в божеский вид, стараясь сохранить идентичность. Несколько лет назад приезжал в Свислочь 83-летний внук Марты Красинской, 160-летие которой отмечали в этом году. Так он благодарил нас за то, что сохранили дорогой его сердцу дом бабушки. Ребенком, еще в 1930-е, несколько лет подряд он приезжал сюда на каникулы.

…В СПК "Свислочь" сохранили и парк, высаженный Красинскими: могучие дубы, редкие красные клены. Здесь оборудована открытая площадка, на которой хозяйство проводит свои "семейные" праздники. Готовятся к обновлению и подвалы, помнящие шаги слуг знаменитой фрейлины императорского двора. Что в них будет? Руководитель СПК решил раньше времени не раскрывать этой тайны. Очевидно одно – дом, подаренный любимой дочери Вандалином Пусловским, как и в начале ХХ века, в веке ХХI по-прежнему будет полниться молодыми голосами. Так было. Так будет здесь всегда. Хронометр истории продолжает отсчитывать минуты, часы и дни новой Свислочи.

Тамара МАРКИНА, газета "7 Дней"

Фото Рамиля НАСИБУЛИНА

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