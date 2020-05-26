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26 мая 2020, 08:31

Малая родина больших возможностей

С Дрогичинским краем, богатым историей и традициями, связано немало выдающихся имен. Среди них писатели Франтишек Вислоух и Элиза Ожешко, актер Владимир Мищанчук. Здесь всегда рады достижениям своих земляков – аграриев, строителей, работников промышленности и культуры. Об этом наш разговор с председателем Дрогичинского райисполкома Александром Дорошенко.

– Александр Витальевич, какие главные проекты реализует промышленный комплекс района?

– В Дрогичинском районе работает 7 промышленных предприятий. По итогам 2019 года обеспечен рост промышленного производства в сопоставимых ценах на 102,9%. С хорошими результатами завершили год совместное белорусско-российское предприятие "Фрост и К" ООО, филиал ЗАО "Консул", ОАО "Антопольская ватно-прядильная фабрика". Так, на "Фрост и К" проведена основная работа по технической модернизации цеха по производству минеральной воды. В полном объеме она завершится уже в этом году. На ОАО "Антопольская ватно-прядильная фабрика" продолжается работа в рамках инвестиционного проекта "Модернизация предприятия, в том числе создание производств по выпуску нетканых материалов и одноразовых протирочных салфеток". С начала года здесь освоили также выпуск влажных косметических салфеток с антимикробным эффектом, что крайне актуально в настоящее время.

На РУПП "Экзон-Глюкоза" в 2020 году организовано производство сухого кормового кукурузного продукта с установкой сушильного комплекса.

– Дрогичинщина по праву считается аграрным регионом. Уже можете говорить о результатах посевной?

– Весенняя посевная – это первый экзамен для хлеборобов, который важно сдать достойно. В хозяйствах района эта работа уже близится к завершению. Яровых культур посеяно на площади 23846 га, что составляет 98% к плану на этот год. Под сахарную свеклу отведено более 1300 га, картофель занимает 53 га. ОАО "Именинский" занимается выращиванием лука, под его посевы в хозяйстве занято 10 га земли.

ОАО "Радостовский" стал на Дрогичинщине первопроходцем в выращивании арбузов. В прошлом году под бахчевые в сельхозпредприятии отвели 6 га и получили достойный урожай – 25 тонн с гектара. На этот год планируется сев бахчевых культур на площади 20 га.

Для создания стойкой кормовой базы на предстоящий зимне-стойловый период планируем увеличить площади под кукурузу на зерно и зеленый корм до 14 тыс. га. На сегодня посеяно 10987 га – 79% от общего объема. При плане 900 га посеяно 3137 га однолетних культур.

– Строительство жилья – в приоритете любого региона. Дрогичинский наверняка не исключение?

– На самом деле нашими строителями уже проделана большая работа. Темп роста объемов строительно-монтажных работ за 2019 год составил более 170% к уровню 2018 года. Всего введено в эксплуатацию более 11 тыс. квадратных метров жилья.

Если говорить о 2020-м, то только с января по март объем строительно-монтажных работ выполнен почти на 114%. Задание на нынешний – 11 тыс. квадратных метров жилья. С начала года уже сдано 2404 кв. метра.

В сентябре планируется завершить в Дрогичине строительство 40-квартирного жилого дома, в котором для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи станут использовать электроэнергию. В ноябре будет сдан в райцентре еще один 40-квартирный жилой дом по улице Шоссейной.

– Какие меры приняты для предотвращения распространения коронавирусной инфекции?

– Пандемия коронавируса в первую очередь внесла коррективы в работу Дрогичинской ЦРБ, частично – поликлиники и стационара. Жителям района рекомендовали максимально сократить визиты к врачу, особенно пожилым пациентам. При обращении по телефону в регистратуру рецепты на лекарства медработники доставляют на дом.

В УЗ "Дрогичинская ЦРБ" создан резерв средств индивидуальной защиты и санитарной одежды, обеспечена возможность соблюдения гигиены рук сотрудниками и посетителями. С 7 марта введен ограничительный режим: он подразумевает запрет на посещение пациентов стационара, наличие масок, ограничение периодических медицинских осмотров, проведение диспансеризации, оказание плановой стоматологической помощи.

Коечный фонд в больнице перепрофилирован. В учреждении 49 коек с точками подачи кислорода. Для оказания медицинской помощи пациентам с тяжелыми пневмониями на базе операционного блока дополнительно организован изолятор на 2 койки, обеспеченный консолями для подачи газа и аппарата ИВЛ. Всего в больнице 10 аппаратов ИВЛ и 1 концентратор кислорода.

Для контактов 1-го уровня, у которых нет условий для самоизоляции, определен контактный центр – Бездежская участковая больница.

Санитарной службой также проводятся все необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия, в том числе по выявлению контактных лиц 1-го и 2-го уровней Это позволяет локализовать распространение инфекции.

За эксклюзивом – в Бездеж

Одним из самых интересных уголков района является Бездежский регион.

Агрогородок Бездеж – уже сложившийся туристический маршрут, который проведет по уникальным памятникам истории. Среди них – дуга Струве, названная в честь руководителя исследования, выдающегося астронома, геодезиста и математика России.

Кроме того, Бездеж – единственный в Дрогичинском районе населенный пункт, где на протяжении более двух веков мирно сосуществуют две конфессии: католическая и православная. В 1820 году здесь был возведен католический храм – памятник архитектуры эпохи классицизма. А в интерьере Свято-Троицкой церкви, построенной из дерева без единого гвоздя, сохранились уникальные иконы XVII–XVIII веков.

Центральным звеном туристического маршрута является музей народного творчества "Бездежский фартушок".

В 2019 году он отметил 20-летний юбилей: за это время его посетило более 120 тыс. туристов из разных стран. Экспозиция размещена в 7 залах, где собран богатый материал ткачества и вышивки жителей Дрогичинского края – всего 2060 экспонатов, в которых главное место занимают фартуки.

Сохранился в Бездеже уникальный весенний обряд "Стрылка", символизирующий пробуждение земли от зимнего сна. В 2014 году он был внесен в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

Марина МАНУЙЛИК,газета "7 Дней"

Фото Вадима ЯКУБЁНКА

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