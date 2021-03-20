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20 марта 2021, 12:44

Малашко: фальсификация истории войны - преступление перед памятью миллионов

20 марта, Борки /Корр. БЕЛТА/. Фальсификация истории войны - преступление перед памятью миллионов людей, отдавших за Великую Победу свои жизни. Об этом сказал заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко во время митинга-реквиема "Всенародная боль и память", посвященного памяти сожженных жителей деревни Борки Кировского района, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня вместе со всей страной мы со скорбью вспоминаем жертв бесчеловечных преступлений фашизма. Мы помним, что Великая Отечественная война и фашистская оккупация принесли немыслимое горе и бедствия. Зверства захватчиков, совершенные на белорусской земле, беспрецедентны по своим масштабам и трагизму. Жертвой нацистской политики геноцида и выжженной земли стал каждый третий житель нашей республики. Жестокий враг разрушил сотни городов и сжег тысячи деревень, - сказал в своем выступлении Валерий Малашко. - 78 лет назад произошла хатынская трагедия, ставшая символом массового уничтожения мирного населения на территории СССР. Судьбу Хатыни разделили 112 деревень Могилевской области. Одна из самых массовых карательных операций против мирных жителей произошла здесь, в деревне Борки. День 15 июня 1942 года навсегда вошел в историю как Беларуси, так и всего Советского Союза. В тот день от рук убийц погибло около 2 тыс. человек - дети, женщины и старики были сожжены заживо".

Заместитель председателя облисполкома отметил, что в руках нынешнего поколения память о подвиге предков. "Фронтовое поколение доверило нам память о своем великом подвиге. Мы обязаны беречь и отстаивать правду о войне, противостоять любым попыткам оправдать пособников нацизма. Мы не можем позволить и никогда не позволим поставить в один ряд палачей и их жертвы, не позволим исказить истину. Фальсификация истории преступна перед памятью миллионов, отдавших за Победу свои жизни. Историческая память о тех страшных годах - иммунитет против любой военной агрессии и националистической враждебности", - добавил Валерий Малашко.

Обновленный мемориальный комплекс в Борках открыт 20 июня 2020 года. Открытие мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области стало одним из основных областных мероприятий в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 78-й годовщины со дня трагедии в деревне Борки. "Радует, что, несмотря на все сложности, которые принес с собой 2020 год, мы смогли возвести этот мемориал. В его создании участвовали все жители Могилевской области - это была, без сомнения, народная стройка, - отметил Валерий Малашко. - При посещении комплекса испытываешь скорбь. Минута молчания позволила отпустить на миг все громкое и звонкое, что окружает нас, и еще раз вспомнить, как дорого стоят мир и независимость, которые нужно беречь".

Как отметила депутат Палаты представителей Светлана Шутова, такие места, как мемориал в Борках, должен посетить каждый белорус. "Сегодня здесь собрались люди разных поколений, много молодежи. Борки - знаковое место для всей области. В таких местах осознаешь, что главная ценность для всех людей во всем мире - это, безусловно, мир и безопасность, - сказала Светлана Шутова. - Эти скорбные места нужно посещать. И не только тогда, когда здесь проходят траурные мероприятия. Сюда нужно вернуться еще раз, когда здесь тихо. И в этой звенящей тишине можно услышать боль и скорбь о тех людях, которые не дожили до Победы, не увидели сегодняшнего мирного неба. Ведь они тоже строили планы, были молоды и радовались жизни. У всех этих людей были разные даты рождения, но вот дата смерти - одна на всех. А всех ныне живущих должна объединять память о тех днях, уважение к истории и желание развивать свою страну мирной и спокойной".

В траурном мероприятии в Борках приняли участие свыше 500 человек. Среди них участники автопробега, стартовавшего сегодня в Могилеве. Они возложили цветы и венки к мемориалу, почтили минутой молчания погибших, а после смогли принять участие в экскурсии по мемориальному комплексу, которую провел руководитель историко-патриотического поискового клуба "Виккру" историк Николай Борисенко. "В июне 1942 года немецко-фашистские захватчики сожгли деревню Борки и еще семь близлежащих населенных пунктов. До того времени подобной трагедии в Беларуси не было. И та боль, которую пережили местные жители, сохраняется в этом месте до сих пор", - отметил Николай Борисенко.

Для участников митинга-реквиема в Борковском сельском клубе-музее прошла презентация истории создания мемориального комплекса, а также чтение пьесы "Марыйка", автор которой - председатель Могилевского отделения Союза писателей Беларуси Александр Казеко.-0-

Фото Олега Фойницкого

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