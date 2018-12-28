Малашко в РНПЦ "Мать и дитя" передал матерям подарки для новорожденных

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Валерий Малашко в ходе благотворительной акции "Наши дети" посетил РНПЦ "Мать и дитя" и поздравил матерей с рождением малышей, передает корреспондент БЕЛТА.
Валерий Малашко душевно пообщался с женщинами, которые в канун Нового года стали мамами, интересовался здоровьем новорожденных. Молодым мамам пожелал вернуться в роддом за вторым-третьим ребенком. В качестве новогоднего подарка от Минздрава были переданы средства гигиены и предметы ухода за малышом.
Министр также побеседовал с медицинским персоналом. Убедился, что учреждение готово к длинным новогодним праздникам: бригады врачей укомплектованы квалифицированными специалистами, в наличии необходимое медицинское оборудование, лекарственные средства. По его словам, если потребуется медицинская помощь специалистов РНПЦ в регионах, выездная бригада готова выехать в любую точку страны.
Как отметила главный внештатный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения, заместитель директора по акушерству и гинекологии РНПЦ Светлана Нагибович, рождение ребенка - всегда радость и счастье. В эти предновогодние дни в центре особенно стараются поддерживать праздничное настроение.
Благотворительная акция "Наши дети" стартовала в Беларуси 10 декабря и продлится по 11 января. Руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов, предприятий и организаций посещают детские интернатные учреждения, опекунские и приемные семьи, детские больницы, оказывают им помощь в решении проблем, вручают подарки.-0-
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