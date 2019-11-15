Маленьких мисс и мистера DEAF выберут в Гомеле

15 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Второй республиканский конкурс красоты и творчества "Маленькие Мисс и Мистер DEAF" среди детей с нарушением слуха пройдет сегодня в Гомеле, сообщили БЕЛТА в оргкомитете.

На сцену Центра инклюзивной культуры в оригинальных образах и с разной миссией выйдут 10 конкурсантов в возрасте от 6 до 12 лет. За звание "Маленькая мисс DEAF" и "Маленький мистер DEAF" поборются ребята из Бобруйска, Минска, Гродно, Речицы и Гомеля.

За шесть туров девочкам и мальчикам предстоит раскрыться и показать свои таланты и способности. Первое знакомство состоится во время стартового дефиле. Еще больше о юных конкурсантах расскажет их визитная карточка. Также ребята проявят себя в конкурсе знаний, продемонстрируют импровизированный костюм. Не обойдется без творческих номеров-сюрпризов и по традиции - финального дефиле.

Проигравших на творческой сцене быть не может. Победители получат дипломы и подарки, а все участники - грамоты и сувениры.

Изначально конкурс красоты и творчества среди ребят с нарушением слуха в Гомеле проходил в статусе областного, затем его география заметно расширилась. Организатором мероприятия выступает центр инклюзивной культуры - филиал Городского центра культуры при поддержке партнеров и спонсоров. Яркое действо содействует пропаганде творчества инвалидов по слуху, их интеграции в общество, организации культурного досуга.-0-