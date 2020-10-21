Малиновский: предлагать конституционные изменения должны все слои населения

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участвовать в разработке Конституции должны абсолютно все слои населения. На этом сделал акцент председатель Минского областного объединения профсоюзов Виктор Малиновский во время диалоговой площадки по обсуждению актуальных вопросов законодательства, состоявшейся сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

На площадке депутаты, председатели 15 областных организаций отраслевых профсоюзов и представители крупных первичных профсоюзных организаций, молодежный актив Минской области рассматривали вопросы необходимости конституционного реформирования в сфере труда и социальной защиты населения, улучшение механизмов социального партнерства в стране. Участники искали пути совершенствования законодательства о местном управлении и самоуправлении, а также обсуждали темы молодежной политики, социальной сферы и экономики.

"Внесение изменений в Конституцию - важный шаг. Хочется, чтобы наше демократическое, социально ориентированное государство и дальше развивалось в этом направлении, становилось только лучше для жителей страны. Поэтому мы пригласили экспертов. Выслушав их доклады и проанализировав актуальность предложений, сделаем выводы, которые члены профсоюзов в дальнейшем будут обсуждать и дорабатывать на местных диалоговых площадках", - рассказал о планах профсоюза Виктор Малиновский.

Он подчеркнул, что цель федерации - уведомить людей в районах о намеченных и предложенных поправках в Конституцию, а также прислушаться к мнению регионов о разработанных рекомендациях и внести корректировки, исходя из пожеланий населения. "Наша диалоговая площадка отличается тем, что охватывает разные слои населения: сегодня профсоюз насчитывает 3824 организации и 501 тыс. членов федерации. Это огромный пласт людей всех возрастов, профессий и убеждений, которые желают быть услышанными и имеют на это право", - отметил председатель областного объединения профсоюзов.

С завтрашнего дня такие профсоюзные площадки будут проходить во всех частях столичного региона. Все идеи, предложения и рекомендации будут систематизированы, проанализированы и переданы в оргкомитет Всебелорусского народного собрания, где определят основные направления развития на следующие пять лет.-0-