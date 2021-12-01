Маляванки-магниты и игрушки-свистульки: выставка сувениров ручной работы открылась в Витебске

1 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском областном методическом центре народного творчества сегодня открыли выставку-конкурс. На ней представлена сувенирная продукция домов и центров ремесел Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА.
В экспозиции более 300 работ - игрушки, рушники, маляванки, кожаные и керамические изделия, вытинанки, сумки, куклы и многое другое. Сувениры народных мастеров показывают традиции регионов, их достопримечательности, рассказывают о знаменитых земляках, историческом наследии и традициях.
Заместитель директора областного центра народного творчества Надежда Улинович рассказала, что мастера трудились над изделиями последние 10 лет. "Среди сувенирной продукции есть элементы нематериального культурного наследия, которые включены в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. Здесь представлены маляванки в миниатюре в виде магнитов и макаток, изделия со спирального плетения мастеров Городокского района и Браслава, керамические игрушки-свистульки Сенненщины и Лиозно. Каждый район представил свои сувенирные и брендовые изделия", - отметила Надежда Улинович.
Организаторы убеждены: народные ремесла и традиции - лучший способ презентации культуры нашей страны и материал для создания сувениров. Выставка будет работать до 2 января 2022 года.
В центре народного творчества сегодня также презентовали выставку гобеленов "Тканыя гісторыі" - это около 50 работ шести мастеров Верхнедвинского района.-0-
Фото Александра Хитрова