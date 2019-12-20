Малорита примет первый форум сельской молодежи Брестской области

20 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Малорите 20-21 декабря пройдет Брестский областной форум сельской молодежи, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по делам молодежи облисполкома Игорь Саюк.

Для региона это первый опыт организации мероприятия подобного формата. Приглашения для участия в нем получили около 100 молодых людей со всех районов Брестской области. Это учащиеся сельскохозяйственных колледжей и лицеев, молодые специалисты, которые трудятся на предприятиях агропромышленного комплекса, в сферах образования, здравоохранения, торговли и бытового обслуживания, культуры, занимаются предпринимательством.

В первый день форума состоится открытый диалог, центральной темой которого станет улучшение качества жизни в сельской местности. Молодым людям расскажут о перспективах развития сельских территорий, создании там инфраструктуры, проекте "Деревня будущего", мероприятиях для сельской молодежи. Затем участники познакомятся с условиями для работы молодых специалистов в Малоритском районе. Они побывают в одной из школ города, районной больнице, лицее сельскохозяйственного производства. Во второй день молодежь области посетит агрогородок Луково.

Главная цель мероприятия - разработать дорожную карту для повышения социальной и экономической активности сельской молодежи, а также сотрудничества органов власти, учреждений образования, коммерческих и общественных организаций в работе по социальному развитию села.

Организаторами форума являются Брестский областной и Малоритский районный исполкомы, областная организация ОО "Белорусский республиканский союз молодежи".-0-