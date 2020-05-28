Малоритский консервноовощесушильный комбинат в январе-апреле увеличил экспорт в два раза

28 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Малоритский консервноовощесушильный комбинат" в январе-апреле текущего года увеличило экспорт продукции в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора предприятия Людмила Возносименко.

Поставки предприятия на внутренний рынок за четыре месяца выросли на 11%. "Ситуация сейчас непростая для всех. Но нужно двигаться вперед, другого не дано. Поэтому мы пересмотрели свои планы и намерения. Решили наладить более тесное сотрудничество с интернет-магазинами. Как результат, объемы поставок для служб онлайн-доставок у нас увеличились в два раза. Вышли с предложением о взаимодействии на магазины автозаправок, продажи хорошие", - отметила Людмила Возносименко.

Наравне с белорусским рынком серьезное внимание малоритчане уделили международным контактам. Тесное взаимодействие с зарубежными партнерами принесло результаты: темп роста экспорта в январе-апреле составил 225%. Основная часть продукции отгружается в Россию. Есть заказы из Украины. Комбинат экспортирует детское питание, регулярно расширяя его ассортимент. Так, зарубежные потребители уже смогли оценить фруктовое пюре со злаками. Сейчас специалисты работают над новыми видами: пюре из манго, а также комбинированным - из груши, банана и киви.

На предприятии сейчас введен жесткий санитарный контроль. У каждого работника на входе измеряют температуру. Персонал обеспечивают масками и перчатками. Повсеместно установлены дозаторы с антисептиком для рук, помещения обрабатываются дезинфицирующими средствами. Доступ посторонних на завод запрещен. " Что касается водителей, то для них мы организовали обслуживание наподобие "одного окна". Транспорт проходит спецобработку, и водители из него не выходят. Наши специалисты оформляют для них документы бесконтактным способом ", - пояснила Людмила Возносименко.

В преддверии нового заготовительного сезона на консервноовощесушильном комбинате с 18 по 30 мая проводится плановый ремонт оборудования. В это время на предприятии ежегодно период отпусков. Работают только те, кто занимается обслуживанием оборудования. "Нужно все подготовить к заготовительному сезону. Начнем его с закупки клубники. Сколько будет ягоды, столько будем брать. Также заготавливаем чернику, малину, груши, яблоки, морковь, тыкву, кабачки, цветную капусту и брокколи", - сказала замдиректора. Малоритский комбинат в этом сезоне планирует закупить более 4 тыс. т сырья.-0-