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10 марта 2020, 14:56

Малый бизнес Минска претендует на госсубсидии в сумме Br870 тыс.

Фото из архива
Фото из архива

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в 2020 году на поддержку малого и среднего предпринимательства будет направлено Br1 млн, в том числе Br870 тыс. на субсидии. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделе предпринимательства комитета экономики Мингорисполкома.

В столице налажена система поддержки малого и среднего предпринимательства. Ее инфраструктура включает 27 центров поддержки предпринимательства и 5 инкубаторов малого предпринимательства. Развитию бизнеса содействует государственная поддержка в виде субсидий.

"В 2020 году на мероприятия государственной программы "Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь" на 2016-2020 годы предусмотрено Br1 млн, из них Br870 тыс. - для предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства, - отметили специалисты отдела. - Мингорисполком предоставляет субсидии для возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами; возмещения части расходов на выплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (оплата суммы вознаграждения лизингодателя), а также части расходов, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях либо с их организацией. На каждый вид субсидий предусмотрен свой пакет документов, который нужно предоставить в Мингорисполком".

Претендовать на финансовую поддержку могут малые предприятия, в которых трудятся не более 100 человек, а объем выручки не превышает установленные предельные годовые значения. Также среди обязательных условий - отсутствие задолженности по платежам в бюджет и убытков на дату обращения. Кроме того, субъект не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а доля госсобственности либо доля иностранных участников в уставном фонде не должна превышать 49%.

Мингорисполком объявил конкурс инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства на право оказания им поддержки в виде субсидии - для возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами и возмещения части расходов на выплату лизинговых платежей. Субсидии для возмещения части расходов, связанных с выставочно-ярмарочными мероприятиями, предоставляются без конкурсного отбора.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 2 марта по 2 апреля 2020 года включительно. Порядок и условия их проведения размещены на сайте Мингорисполкома в рубрике "Предпринимательство" и "Государственная финансовая поддержка бизнеса". Наиболее эффективные и значимые для города проекты будут отобраны на заседании рабочей группы. "Государственная финансовая поддержка предоставляется для реализации инвестиционных проектов по таким направлениям, как создание, развитие и расширение производства товаров (работ, услуг); организация, развитие производства, реализация экспортно ориентированной, импортозамещающей продукции; производство продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение; внедрение новых технологий", - подчеркнули специалисты.

В прошлом году возможностями государственной финансовой поддержки воспользовались 35 субъектов малого предпринимательства.

Всего в столице на начало этого года насчитывалось около 120,5 тыс. представителей малого и среднего бизнеса. Среди них преобладают индивидуальные предприниматели - почти 78,4 тыс., остальные - юридические лица. Обе категории плательщиков в минувшем году обеспечили 41,7% налоговых поступлений в бюджет города. Такой же процент был и в 2018 году.

В Минске в 2019 году было зарегистрировано чуть более 5 тыс. коммерческих организаций, из них 1298 - с иностранными инвестициями и 292 - производственной направленности, а также более 10,9 тыс. индивидуальных предпринимателей.-0-

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