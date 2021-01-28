Малый и средний бизнес Минска в 2020 году внес в консолидированный бюджет Br5,5 млрд

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За 2020 год субъектами малого и среднего бизнеса в консолидированный бюджет столицы внесено Br5,5 млрд, сообщили БЕЛТА в пресс-центре инспекции МНС по городу Минску.

"Данным кругом плательщиков обеспечено 41,2% консолидированных поступлений столицы. Их общая сумма составила Br13 млрд 321,7 млн", - уточнили в ИМНС.

Всего в Минске зарегистрировано 124,3 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. За год их стало больше на 3,2%.

Также в инспекции назвали топ-10 налогоплательщиков по итогам работы в 2020 году, которые сформировали почти треть поступлений в консолидированный бюджет.

На первой строчке списка - ОАО "Газпром трансгаз Беларусь". Также крупные суммы поступлений были от ООО "Табак-Инвест", ИП "Славнефтехим" ЗАО, ЗАО "Белорусская нефтяная компания", СООО "Мобильные телесистемы", РУП "Минскэнерго", УП "А1", ОАО "Минск Кристалл" - управляющая компания холдинга "Минск Кристалл Групп", ОАО "АСБ Беларусбанк", ЗАО "Минский завод виноградных вин".-0-