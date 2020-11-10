Малый и средний бизнес сформировал 46,6% доходов консолидированного бюджета Минской области

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Платежи субъектов малого и среднего бизнеса сформировали 46,6% доходов консолидированного бюджета столичного региона, сообщили БЕЛТА в инспекции Министерства по налогам и сборам по Минской области.

"В регионе числится около 63,46 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых около 19,4 тыс. организаций и примерно 44 тыс. индивидуальных предпринимателей. За девять месяцев нынешнего года их поступления составили Br1,2 млрд и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в сопоставимых ценах выросли на Br63 млн. Темп роста - 105,6%", - привел цифры заместитель начальника инспекции Юрий Коновалов.

Львиную долю поступлений обеспечили субъекты малого предпринимательства - всего около 18,96 тыс. организаций с численностью работников до 100 человек. Они перечислили в бюджет Br934,5 млн - 78,9% поступлений от малого и среднего бизнеса.

От 416 субъектов среднего предпринимательства (с численностью работников от 101 до 250 человек) поступило Br182,3 млн - 15,3%. А индивидуальные предприниматели, несмотря на свою многочисленность, уплатили Br67,8 млн, что составляет 5,8% поступлений от малого и среднего бизнеса.-0-