Малый и средний бизнес Витебской области в 2020 году количественно вырос на 1,5%

27 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области количество субъектов малого и среднего бизнеса выросло за 2020 год на 1,5%, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе областной налоговой инспекции.

По данным на 1 января 2021 года, в Витебской области зарегистрировано почти 31,8 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе около 8,2 тыс. организаций и 23,6 тыс. индивидуальных предпринимателей. Основной прирост этого сегмента экономики в 2020 году обеспечили ИП, число которых увеличилось на 3,7%.

В условиях спада деловой активности на фоне сложившейся в мире эпидемиологической обстановки в большинстве районов удалось сохранить положительную динамику развития частного сектора экономики. В 15 сельских районах, а также в Витебске и Новополоцке количество субъектов предпринимательства увеличилось, причем в Докшицком районе рост составил почти 7%, Миорском - 5,8%, Шарковщинском - около 5%, Браславском - 4,5%.

Из сельских регионов лидерство по уровню развития предпринимательства сохраняет Оршанский район, на территории которого зарегистрировано более 4,3 тыс. субъектов (рост за 2020 год на 2,4%). В Витебске действуют почти 11,8 тыс. малых, средних организаций и ИП (рост на 0,8%), в Новополоцке - около 3,1 тыс. (4,7%). Сократилось число субъектов малого и среднего предпринимательства в Россонском (уменьшилось на 2,2%), Сенненском ( 1,9%), Ушачском (1,6%), Глубокском (0,7%), Лепельском (0,5%) и Полоцком (0,4%) районах.

Малый и средний бизнес в 2020 году уплатил в бюджет около Br425,6 млн, что на 3,6% меньше, чем в 2019-м. Основное воздействие на сложившуюся динамику поступлений от частного сектора оказали факторы, непосредственно связанные с эпидемиологической ситуацией и ее влиянием на экономическую активность. Для смягчения последствий коронавирусной инфекции в Витебской области принимались меры по поддержке бизнеса в рамках указа №143. По данным комитета экономики облисполкома, в регионе государственной поддержкой воспользовались свыше 500 организаций и более 6 тыс. ИП на сумму Br4,5 млн.

Кроме того, в указе наряду со снижением налоговой нагрузки для плательщиков единого налога предусмотрена возможность с начала любого месяца перейти на другой налоговый режим, в том числе упрощенную систему налогообложения (УСН). Смысл перехода в том, что вместо уплаты наперед фиксированной ставки единого налога налогообложению подлежит только полученная выручка, а налог необходимо платить поквартально. В Витебской области количество ИП, уплачивающих единый налог, сократилось на 8,8% - до 7,6 тыс. субъектов, а поступления единого налога уменьшились на 19,8% и составили почти Br9 млн. Вместе с тем востребованность УСН среди ИП возросла. По данным на 1 января 2021 года, такой налоговый режим выбрали около 14,8 тыс. ИП, что на 11,6% больше, чем год назад, а поступления от работающих по этой системе за 2020 год увеличились на 18,7% и составили Br22,2 млн.-0-