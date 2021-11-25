Малый и средний бизнес за 10 месяцев обеспечил 41,6% всех поступлений в бюджет Минска

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25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Субъекты малого и среднего бизнеса за январь - октябрь перечислили в консолидированный бюджет Минска Br5,8 млрд. Их доля в общем объеме поступлений растет, сообщили БЕЛТА в инспекции МНС по городу Минску.
В столице зарегистрировано 122,3 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. "На 1 ноября 2021 года ими внесено Br5,8 млрд. Данным кругом плательщиков обеспечено 41,6% консолидированных поступлений города", - отметили в инспекции.
По итогам января - сентября эти цифры составляли соответственно Br4,7 млрд - 40,4% всех поступлений.
Всего в Минске осуществляют деятельность 141,1 тыс. субъектов хозяйствования.-0-