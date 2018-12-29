Малыш, которому в Минске провели уникальную операцию на сердце, встречает Новый год здоровым

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние малыша, которому в сентябре этого года кардиохирурги РНПЦ детской хирургии провели одноэтапную коррекцию порока сердца, значительно улучшилось, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий отделом детской кардиохирургии центра Юрий Линник.

"Недавно ребенок был у нас на контрольном осмотре. В принципе, все дети после оперативных вмешательств, проведенных в центре, наблюдаются у нас с определенной периодичностью, - сказал Юрий Линник. - По результатам обследования, проведенного в ходе этого визита к нам в клинику, можем сказать, что операция была успешной и, безусловно, оправданной".

Вариант лечения врожденного порока сердца, который предложили кардиохирурги из РНПЦ (одноэтапная коррекция вместо многоэтапной), был более оптимальным, в первую очередь для самого трехмесячного пациента. После операции состояние малыша гораздо улучшилось.

Все то время, пока ребенок в центре ожидал операции, он находился в отделении интенсивной терапии. Ему были назначены определенные препараты, которые обеспечивали нормальное функционирование сердечно-сосудистой системы. Пациент находился под постоянным мониторингом, потому что всегда была вероятность ухудшения его состояния на фоне изменения гемодинамики. "На текущий момент его состояние абсолютно стабильно. Все наши ожидания полностью подтвердились. Можно с уверенностью сказать, что сейчас его жизни ничто не угрожает", - добавил Юрий Линник.

Как сообщалось, в сентябре в РНПЦ детской хирургии впервые в Беларуси и на территории СНГ была выполнена операция Damus-Rastelli ребенку с синдромом гипоплазии левых отделов сердца. Пациентам с подобным диагнозом во всем мире проводится многоэтапная хирургическая коррекция, которая заканчивается только к трем-четырем годам жизни больного, а в ряде случаев и вовсе требуется пересадка сердца. Общая продолжительность хирургического вмешательства, которое провели кардиохирурги РНПЦ, составила практически 14 часов, сердце трехмесячного ребенка было остановлено на три часа, однако по прошествии этого времени оно забилось будучи уже здоровым. Данный вид хирургической коррекции врожденного порока сердца является чрезвычайно редким и сложным. Ежегодно по всему миру проводится не более десятка таких операций.-0-