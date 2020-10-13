Мамы с детьми смогут бесплатно посетить выставки в витебской ратуше 14 октября

13 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Приведи маму в музей" пройдет 14 октября в Витебском областном краеведческом музее (ратуша), сообщили БЕЛТА в учреждении.

Мамы с детьми в День матери смогут бесплатно посетить экспозиции и выставки. В этот день также приглашают поучаствовать в познавательных мероприятиях: пройти с ребенком квест "Тайны старой ратуши", принять участие в поисковой игре на выставке "100 раритетов к столетию музея" и проверить себя в викторине на экспозиции "Природа Витебского края".

В музее добавили, что предварительная регистрация на игры и квесты обязательна, количество мест ограничено. Записаться можно по телефону 8 (0212) 66-05-87.-0-