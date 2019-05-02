Марафон дружбы свяжет Минскую и Брянскую области

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный молодежный патриотический проект "Марафон дружбы" между Минской и Брянской областью, посвященный 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 3-4 мая. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Минском областном комитете БРСМ.
Старт марафону будет дан 3 мая. Делегацию Брянской области встретят на границе Березинского района и сопроводят во Дворец культуры имени М.Горького в Борисове, где состоится официальное приветствие гостей. Россияне посетят Борисовскую центральную районную библиотеку имени И.Х.Колодеева.
Во второй день пребывания в столичном регионе Беларуси представители творческой молодежи, патриотических организаций, волонтеров, управления молодежной политики администрации Брянской области пригласят в СЗАО "БЕЛДЖИ", Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны и на Курган Славы.
Таким образом, делегации посетят места знаковых событий Великой Отечественной войны, примут участие во встречах с активистами Союза молодежи Минской области и ветеранами, возложат венки к памятникам и мемориалам погибшим в годы войны, а также примут участие во флешмобе и обменяются сувенирами.
Цель мероприятия - укрепление дружественных связей. Организаторами проекта выступили Миноблисполком, Минский областной комитет БРСМ, Борисовский, Березинский и Смолевичский райисполкомы.-0-
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