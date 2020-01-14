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14 января 2020, 12:34

Марафон лекций о психическом здоровье пройдет в Витебске 25 января

Фото из архива
Фото из архива

14 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Образовательный проект ОГО в Витебске 25 января запускает новый цикл публичных лекций мероприятием "Марафон психического здоровья", сообщила корреспонденту БЕЛТА менеджер Регионального ресурсного центра по развитию дополнительного образования взрослых в Витебске Евгения Почепко.

Лекции и тренинг на тему психического здоровья пройдут с 13.00 до 18.00 в Витебской областной научно-технической библиотеке. "Когда мы говорим о здоровье физическом, то, как правило, хорошо понимаем, что нужно и не нужно делать, чтобы поддерживать свое тело в хорошем состоянии. Но когда дело касается здоровья психического, большинство из нас использует лишь стереотипы и штампы вроде "меньше стресса" или "полюби себя". Мало кто знает, как на самом деле поддерживать свой мозг и психику в хорошей форме. Об этом и расскажут наши эксперты", - пояснила Евгения Почепко.

Так, в своей лекции "7 правил психического здоровья" врач-психиатр Евгений Геншафт назовет способы, которые помогают людям эффективнее справляться со сложностями, расскажет, как правильно заботиться о своей психике и что нужно делать, чтобы душевное состояние оставалось хорошим.

Журналистка и фотограф Татьяна Алипчикова, работающая с психотерапевтами более пяти лет, в лекции "Как психотерапия спасла мне жизнь" честно расскажет, когда пора обратиться за помощью и почему это не стыдно.

Все желающие также могут предварительно записаться на тренинг "Безопасный стресс". Его проведет Анастасия Борисенко - врач-психиатр-нарколог, НЛП-мастер, гипнолог, которая специализируется на вопросах повышения индивидуальной стрессоустойчивости, работе с тревожными расстройствами и психосоматическими проблемами. "Стресс стал частью нашей жизни, и для развития нам, пожалуй, полезна и необходима некоторая доза стресса. Поэтому лучше не бороться с ним, а научиться им управлять. Если стрессов становится слишком много, то организм слабеет, теряет силы. Хронический стресс может привести к ухудшению здоровья, а в крайних случаях и к серьезным заболеваниям. Участники тренинга сформируют индивидуальное понимание стресса, научатся выявлять у себя его маркеры и отслеживать реакции на стрессовые ситуации, повышать личностную стрессоустойчивость и преодолевать состояния тревоги и напряженности", - добавила собеседница.

Образовательный проект ОГО инициирован координатором другого подобного проекта "Наука вне себя" Евгенией Почепко, чтобы просвещать население не только по научным темам, но и гражданско-социальным вопросам. Проект ОГО реализуется общественной организацией "Христианское содружество взрослых и молодых" (УМСА Витебск) при поддержке постоянного партнера - Витебской областной научно-технической библиотеки. В качестве лекторов выступают эксперты, владеющие знаниями и опытом в различных гражданско-социальных темах (гендер, права человека, экология и др.).-0-

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