"Марафон мужества" стартует в Брестской области

6 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня стартует областной патриотический проект "Марафон мужества", посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в областной организации БРСМ.

У памятника "Стражам границ" в городском саду пройдет митинг-реквием и возложение цветов. После этого молодые люди, пограничники и ветераны отправятся в деревню Чилеево. Участники акции благоустроят территорию, где в июне 1941 года проходили первые бои пятой погранзаставы. У памятного знака высадят аллею в честь 17 погибших пограничников. Затем маршрут "Марафона мужества" проляжет через деревню Леплевка. Там находится монумент "Протест" в память о расстрелянных в сентябре 1942 года 54 детях и воспитательнице Домачевского детского дома. Также запланирован визит на погранзаставу "Домачево" имени Алексея Новикова.

Акции "Марафона мужества" в апреле-июне пройдут во всех районах Брестской области. Например, молодежь Ляховичского района оформит доты Великой Отечественной войны в деревне Дарево. В Малоритском районе в лесу рядом с деревней Лешница благоустроят могилу расстрелянных родных защитников Брестской крепости, в Столинском - проведут творческую эстафету "Песни военных лет", в Ивацевичском - запланирована молодежная экспедиция по местам боев 30-й танковой дивизии.

"Главная цель "Марафона мужества" - привлечь внимание молодежи к сохранению истории о героических подвигах, судьбе каждого нашего земляка, внесшего свой вклад в освобождение Беларуси и Великую Победу", - подчеркнули в областной организации БРСМ.

Организаторами проекта выступают Брестская областная организация БРСМ, главное управление идеологической работы и по делам молодежи Брестского облисполкома, Брестская Краснознаменная пограничная группа имени Ф.Э. Дзержинского, областное отделение общественного объединения "Белорусский фонд мира".-0-