"Марафон поддержки" побывал на 7-й подстанции скорой помощи в Минске

17 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. К акции "Марафон поддержки", старт которой дал Белорусский союз женщин, подключились во всех регионах страны, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Так, в Минске помощь от БСЖ в рамках акции 17 апреля была доставлена коллективу 7-й подстанции скорой медицинской помощи. Заведующий подстанцией Людмила Адашкевич поблагодарила за поддержку медиков в непростое время противостояния коронавирусу: "Мы все это очень ценим, акция замечательная и важная. Всем самые искренние пожелания здоровья".

Медикам передали 300 респираторов, 300 многоразовых масок, а также с учетом того, что трудиться им приходится круглосуточно, - микроволновку, чайник, туалетные принадлежности, трикотажные изделия.

Белорусский союз женщин запустил акцию "Марафон поддержки" и открыл благотворительный счет, средства которого предусмотрены для помощи медицинским работникам и конкретным медучреждениям, больницам сестринского ухода, нуждающимся семьям медиков.

На поступившие средства приобретаются защитные щитки, респираторы, медицинские костюмы, товары бытового назначения (чайники, СВЧ-печи). Кроме того, спонсоры передают одежду для медицинских работников, косметические и гигиенические средства. Данная помощь направлена в том числе в Столбцовскую центральную районную больницу, Лунинецкую ЦРБ, 6-ю клиническую больницу Минска.

Добрушская районная организация Белорусского союза женщин также присоединилась к акции. На базе территориального центра социального обслуживания населения Добрушского района в мастерской отделения дневного пребывания для инвалидов специалисты учреждения, члены первичной организации БСЖ организовали пошив средств индивидуальной защиты для медицинских работников.

Члены Большевикской первичной организации БСЖ Гомельского района пошили тканевые, марлевые повязки и передали их местной больнице сестринского ухода.

Гомельская районная организация БСЖ поддержала инициативу педагогов и воспитанников Улуковской вспомогательной школы-интерната Гомельского района, которые организовали пошив марлевых повязок и передали их работникам социальной защиты.

Объединенная организация МЧС Белорусского союза женщин перечислила Br2,3 тыс. на благотворительный счет БСЖ. Затем необходимые закупки для медиков будут производиться во взаимодействии с Министерством здравоохранения.

Брестская областная организация союза передала Брестской областной клинической больнице продуктовые наборы.

Горецкая районная организация БСЖ передала работникам райбольницы защитные, дезинфицирующие, моющие, чистящие и гигиенические средства.

Минская городская организация союза закупила маски, средства гигиены, которые в том числе будут переданы медикам, зараженным COVID-19. Первичные организации подключились к изготовлению масок собственными силами и за четыре дня сшили более 15 тыс. штук.

Клуб предпринимателей Белорусского союза женщин приобрел футболки, шорты, туники, брюки, сорочки, нижнее белье, а также средства гигиены для работников Могилевской инфекционной больницы, осуществляющих круглосуточное дежурство.-0-

Фото БСЖ