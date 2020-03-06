Марафон поздравлений для автоледи проведут в Гомеле

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6 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле сотрудники ГАИ проведут поздравительно-профилактическую акцию "Марафон поздравлений для автоледи", сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Накануне и в Международный женский день Госавтоинспекция не оставит без внимания женщин-водителей. Так, 6 марта с 11.00 сотрудники ГАИ совместно с партнерами акции будут поздравлять автоледи на площади Ленина областного центра. 8 марта праздничный патруль развернется на площади Восстания. Для девушек подготовлены добрые слова и приятные сюрпризы.
"Во время акции инспекторы будут останавливать милых дам исключительно, чтобы поздравить с праздником, вручить подарки и цветы", - добавили в УГАИ.-0-