Марафон студенческих отрядов "Молодость. Труд. Единство" финиширует в Минске 10 декабря

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Марафон студенческих отрядов "Молодость. Труд. Единство" завершится в Минске 10 декабря, сообщил корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александр Прохоров.

"Участниками финальных мероприятий марафона, программа которого весьма насыщена, станут более 500 лучших бойцов студенческих отрядов из различных уголков Беларуси. С самого утра ребят ожидает комплексная экскурсионная программа по знаковым местам Беларуси. Уже в полдень на площади Победы студотрядовцы возложат цветы к монументу Победы в память о воинах Советской армии, партизанах и подпольщиках, погибших в годы Великой Отечественной войны, затем вместе с ветеранами движения примут участие во встрече поколений "Наш третий трудовой…", - рассказал Александр Прохоров.

По его словам, одним из самых ожидаемых событий марафона станет закрытие третьего трудового семестра - 2021 с церемонией чествования победителей республиканского конкурса "Трудовой семестр" на лучший студенческий отряд и лучшую организацию, принимающую студотряд.

"Торжественное мероприятие пройдет в зале Центра корпоративных мероприятий ЗАО "Атлант", где уже второй год подряд успешно реализуется одноименный республиканский производственный трудовой проект. В целом Год народного единства стал для БРСМ рекордным. В составе 2383 студенческих отрядов мы трудоустроили 33 538 человек и во время закрытия третьего трудового семестра традиционно хотим поблагодарить лучшие отряды, их командиров и комиссаров за работу в команде, а нанимателей - за доверие, оказанное белорусской молодежи. Завершит программу марафона трехдневный Всебелорусский слет студенческих отрядов "Время движения", - добавил второй секретарь ЦК БРСМ.

Республиканский марафон студенческих отрядов "Молодость. Труд. Единство" стартовал 15 сентября накануне Дня народного единства во Дворце Республики с участием 3 тыс. бойцов студенческих отрядов и в формате студотрядовского праздника с подведением итогов третьего трудового семестра и чествованием лучших участников движения продолжил свой путь по всем регионам Беларуси.-0-