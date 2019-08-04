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Марафон женского здоровья проходит в Минске

Регионы 04.08.2019 | 17:21
Фото из архива
Фото из архива

Все помнят слова классика о том, что смолоду беречь нужно честь. К этой, несомненно, важной личностной составляющей надо еще добавить и здоровье. Особенно женщин, чей организм сравним с целой Вселенной, устроенной так, чтобы дать жизнь. Беречь его - не просто необходимость, а обязанность женщин в любом возрасте. Чтобы подтолкнуть их к дальнейшим обследованиям и дать полезные рекомендации, в Минске впервые организован и проводится медико-социальный проект "Марафон женского здоровья - 2019". Доступные консультации медиков, УЗ-диагностика, мероприятия в торговых центрах и родильных домах, подарочные сертификаты на бесплатные клинико-диагностическое обследование и консультации в столичных клиниках - все это ждет минчанок в течение августа. Подробнее о программе мероприятий, актуальных вопросах, которые волнуют женщин, корреспонденту БЕЛТА рассказала главный акушер-гинеколог комитета по здравоохранению Мингорисполкома, автор и идейный вдохновитель проекта Ирина Иконостасова.

- Мы уже не первый год проводим интересные и масштабные медико-социальные проекты для беременных женщин, их семей, населения Минска в целом. Например, получил продолжение проект "Ты не одна", который изначально был ориентирован на беременных женщин социально уязвимых категорий, но по мере реализации расширился. В результате была создана интерактивная карта с QR кодом, на которой отражены все организации (государственные, общественные, благотворительные) Минска, которые оказывают беременным женщинам и их семьям медицинские, социальные, юридические, психологические и другие услуги. Потом были добавлены на карту и места, где женщины в ожидании ребенка могут провести время - бесплатно посетить музеи, выставки, физкультурно-спортивные комплексы и т.д. И эта карта постоянно пополняется новой информацией. Уже ею воспользовались более 500 тыс. минчанок. Наш новый проект также рожден потребностями женщин. Он организован в соответствии с подпрограммой "Семья и детство" Государственной программы "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2016-2020 годы, а также стал частью большого инновационного проекта Мингорисполкома "Минск - здоровый город", который реализуется в 2019-2024 годах. А это значит, что нас ждут и другие интересные проекты и мероприятия.

- Анонсируя марафон, вы отмечали, что акцент в мероприятиях был сделан на культуру заботы о женщине, а также на широкий фокус внимания - от девочек-подростков до женщин в возрасте 50+. Это тоже требование времени?

- Мы хотим рассказать женщинам, что в зависимости от возраста меняются подходы в уходе за собой, своим здоровьем, нужно посещать разных специалистов с разной частотой. Так хочется, чтобы все женщины как можно дольше оставались красивыми и здоровыми. Чтобы вовремя выявлялись заболевания, пока их последствия не стали непоправимыми. А еще очень важна доступность информации и свободное общение со специалистами-медиками. По предыдущим проектам я поняла, что открытый диалог с женщинами и их семьями полезен как населению, так и медикам. Мы слышим потребности и пожелания населения, которые берем на вооружение и стараемся применить их в работе наших учреждений здравоохранения. Надеемся, что и марафон даст хорошую обратную связь.

Дни открытых дверей в роддомах (проводятся в столице с 2018 года) уже помогли многое изменить в отношении будущих рожениц и отцов, которые все лучше начинают осознавать важность своей роли, в том числе при подготовке к пополнению в семье. Ведь в этот период обоим супругам нужно проверить состояние здоровья, подлечить хронические заболевания, наполнить организм витаминами. Понемногу, но прирастает количество партнерских (семейных) родов - в прошлом году в наших роддомах их было 15% от общего количества, по итогам этого года, думаю, будет уже 18-19%. Важное достижение - женщины, которые раньше склонялись к родам на дому, боясь медицинских учреждений, стали больше нам доверять. Они увидели условия, которые мы предоставляем, задали свои вопросы специалистам и осознали, что роды на дому - куда больший риск, причем для жизни и ребенка, и самой матери. Количество родов на дому в Минске за три года снизилось примерно с 80 до 60 в год. Причем, надо понимать, что в это число входят и случаи преждевременных или быстрых родов, когда "скорая" просто не успевает приехать или доставить беременную до роддома.

- Как родильные дома вовлечены в нынешний проект?

- Все мероприятия марафона можно разделить на три направления: часть будет проходить по субботам в гипермаркетах и торговых центрах, часть - в роддомах. И еще одно мероприятие запланировано во Дворце культуры ветеранов. Везде будут вести диалог с женщинами и их семьями профессиональные медики, специалисты разных направлений. Кроме того, каждый из роддомов покажет свои возможности и ресурсы. Встречи пройдут в 1-м, 2-м, 6-м роддомах Минска и роддоме Минской области. Их тематику определили сами женщины, а также специфика перинатальных центров.

Так, на базе 1-й городской клинической больницы с 2008 года функционирует городской центр "Экстрагенитальная патология и беременность". В этом роддоме принимают роды у беременных женщин с заболеваниями эндокринной системы (сахарный диабет, тиреотоксикоз, гипотиреоз и др.), различными заболеваниями сердца (ВПС, артериальная гипертензия и др.), патологией почек (гломерулонефрит), системными заболеваниями (красная волчанка, ревматоидный артрит и др.). То есть, учреждение работает как многопрофильная клиника, в структуру которого входит и перинатальный центр третьего уровня и профильные отделения (кардиология, нефрология, ревматология, реанимация), где пациентка с соматической патологией может получить широкий спектр медицинской помощи во время беременности, родов и после них, в том числе и консультативную помощь сотрудников различных профильных кафедр БГМУ. В этом году хотим данный центр реформировать - расширить показания для обслуживания беременных женщин в нем. Уже есть проект нового положения о центре. Поэтому мы планируем, что в будущем наблюдаться по беременности в нем и получать помощь при родах смогут также пациентки с онкологическими заболеваниями (либо в анамнезе, либо те, у кого они были выявлены во время беременности, к сожалению, есть и такие); пациенты с наследственной или приобретенной тромбофилией.

А еще на базе женской консультации при 1-й ГКБ в текущем году будет открыт Городской консультативно-диагностический кабинет детского гинеколога, где девочки смогут получать амбулаторную консультативную помощь специалистов. В структуре гинекологического отделения клиники давно функционирует 15 коек для девочек, где им оказывается хирургическая помощь: выполняются лапороскопические операции при кистах яичника и др.

Соответственно, об особенностях ведения беременности, родов и послеродового периода у пациенток с соматической патологией и будут рассказывать специалисты на встрече в этом роддоме. Выступят и онкологи - по теме ранней диагностики и профилактике рака молочной железы и рака шейки матки, о том, что такое Вирус папилломы человека (ВПЧ-инфекция) и нужна ли вакцинация девочкам и женщинам против ВПЧ-инфекции.

- Почему так важно освещать эти вопросы? Как часто медики сталкиваются с последствиями каких-то предубеждений или заблуждений женщин относительно профилактики тех или иных заболеваний?

- Что касается вакцинации девочек против ВПЧ-инфекции, люди очень мало об этом знают. Все европейские страны, США, Канада, Япония уже давно проводят вакцинацию девочек (в некоторых странах и мальчиков) против ВПЧ-инфекции для профилактики рака шейки матки, что закреплено национальным календарем прививок в этих странах. Для себя мы пока ставим задачу дать информацию населению, а также нашим педиатрам и гинекологам, чтобы они при работе с населением тоже об этом говорили. В конце сентября планируем провести педиатрический форум с участием международных экспертов (США, Израиль, Германия и др.), на котором в том числе рассмотрим и данную тему. Привиться от ВПЧ-инфекции в Беларуси можно и сейчас, у нас в стране применяются два вида вакцин - они платные. Но тех, кто решается, немного. За прошлый год по Минску привито всего 52 девочки. Поскольку вакцина дорогая (около $200), понятно, что решение родители принимают с полным пониманием, для чего это нужно. Но мы хотим, чтобы таких родителей было больше. В перспективе, скорее всего, вопрос о вакцинации против рака шейки матки для девочек в нашей стране будет положительно решен на государственном уровне.

- Какие темы будут обсуждаться в роддоме №2?

- На базе городского клинического роддома №2 работает Городской центр планирования семьи, в том числе кабинет вспомогательных репродуктивных технологий, где выполняется ЭКО. Центр функционирует с 2008 года. Его мы тоже в нынешнем году реформируем и меняем структуру. С января уже выделили 15 стационарных коек для пациенток, которые готовятся к применению вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) либо уже забеременели с помощью ЭКО и нуждаются в стационарной помощи в это время. Также хотим закрепить за центром диспансерное наблюдение и оказание помощи женщинам после применения ВРТ на период всей беременности. Сейчас они наблюдаются территориально в женских консультациях города. Мы понимаем, насколько это важный вопрос для семей, которые приложили много усилий для появления малыша и хотят, чтобы лучшие специалисты вели беременность от начала и до конца. Поэтому уже с 1 сентября планируем представить новую структуру, сейчас проект рассматривается руководством комитета. Нам нужно укрепить центр дополнительно врачами-специалистами, чтобы он функционировал в две смены, обеспечивая доступность медицинской помощи всем желающим.

Во время марафона на базе этого учреждения выступят специалисты как на тему ВРТ и всего, что с ними связано (подготовка, роды, особенности ухода за малышами, рожденными в результате применения ЭКО), так и на тему родов и послеродового периода.

- Насколько в целом услуга ЭКО востребована и кому она рекомендована?

- В прошлом году в столице при помощи ЭКО родилось около 600 детей. Кому рекомендована процедура - тема профильных специалистов. Могу сказать, что в Беларуси бесплодных семейных пар репродуктивного возраста примерно 14%. В других странах статистика примерно такая же. Вспомогательные репродуктивные технологии не решают вопросы демографии, но они помогают конкретной семье стать родителями. И это выбор семьи - пользоваться такой возможностью или нет. Не всегда ЭКО срабатывает сразу, но нужно верить, что шанс есть. Некоторые пары настойчиво пробуют и три, и пять раз. Но довольно большой процент тех, у кого получается с первой попытки.

Согласно определению ВОЗ бесплодие - отсутствие в течение одного года и более беременности у женщины в сексуально активной паре, не использующей противозачаточные средства. Проблемой, почему у пары нет детей, может быть как женское, так и мужское бесплодие (или оба сразу), а может решающий фактор не выявляться вовсе (идиопатическое бесплодие составляет до 40% от всех случаев). Каждая восьмая пара имеет проблемы при попытке зачать первого ребенка, а каждая шестая - при зачатии второго и следующих. Часто бесплодие вызывают врожденные и приобретенные аномалии мочеполовых органов, злокачественные опухоли, инфекции мочеполовой системы, эндокринные нарушения, генетические отклонения, иммунологические факторы. Со всеми этими факторами работают профильные специалисты, для этого создаются центры репродуктивного здоровья.

Непосредственно с мужчинами активно работает созданный в прошлом году на базе городского клинического консультативно-диагностического центра Городской центр мужского здоровья. За это время в него обратилось более 2 тыс. человек. Там могут получить консультации уролога, эндокринолога, сексолога и психотерапевта мужчины в любом возрасте. И пройти любые обследования - в распоряжении центра есть мощная лаборатория, а также операционная, где проводят малоинвазивные операции.

- Что ждет участников марафона в шестом роддоме?

- Будет максимально полезно и интересно для беременных и тех, кто еще только планирует стать мамами. Тема так и звучит - "Здоровая красота материнства". Здесь расскажут об учреждении, о грудном вскармливании, уходе за новорожденными, профилактике и лечении послеродовых маститов и т.д. Здесь же мы затронем интересное современное направление - эстетическая гинекология. Что это такое, зачем и кому показано, где проводится, возможно ли в послеродовом периоде или только женщинам постарше.

И в роддоме Минской области (он в нашем проекте принимает участие впервые) участницы узнают много важной информации о ведении беременности, обезболивании родов, выхаживании новорожденных детей, в том числе родившихся раньше срока, питании беременной и кормящей мамы и многое другое.

- Продолжительность жизни наших женщин выше, чем у мужчин. И, как мне кажется, эта тенденция сейчас все сильнее увязана с желанием белорусок как можно дольше сохранять свою красоту и здоровье. Поэтому вы выделили мероприятие для дам золотого возраста?

- Действительно, отдельно стоит тема "Красота и здоровье женщины в возрасте 50+". Этому будет посвящено мероприятие во Дворце культуры ветеранов. Интерес уже сейчас очень большой. Приглашены специалисты из разных областей: эндокринологи, кардиологи, гинекологи, диетологи, флебологи. Женщины смогут прояснить для себя широкий круг вопросов. Расскажем о профилактике инфекционных заболеваний или как держать под контролем менопаузу, уровень глюкозы в крови, артериальное давление, справиться с гормональными изменениями. Как разумно составить рацион питания и совместить с физическими нагрузками, чтобы не набрать избыточный вес. Медики объяснят, почему, даже если ничего не беспокоит, следует посещать гинеколога и терапевта. Время наступления климакса у всех разное, на это влияют разные факторы, но мы видим, что у некоторых женщин он наступает уже в 45 лет и даже раньше. Где-то сказывается наследственность, где-то общее состояние здоровья, число родов и абортов, продолжительность грудного вскармливания, экология и другие факторы. И все это надо учитывать, прибегая к помощи специалиста.

Кроме того, запланирован большой круг мероприятий: почта женского здоровья, подарочные сертификаты, подарки и многое другое. Уверена, будет интересно!

- Как попасть на мероприятия марафона?

- Для участия в мероприятиях на базе роддомов необходима регистрация в социальных сетях (Фэйсбук, Инстаграм, ВКонтакте), флаеры распространялись в женских консультациях и роддомах. Кроме того, информация об этом есть на сайте комитета по здравоохранению Мингорисполкома. Конечно, мы примем и без предварительной регистрации. Но для тех, кто ее пройдет, будет возможность участия в различных розыгрышах и получить подарочные сертификаты на бесплатное клинико-диагностическое обследование в клиниках города. Причем эти сертификаты будут действительны до конца текущего года.

Организаторами разработана и карта участника марафона. Во-первых, это шпаргалка-напоминалка о том, как следует следить за своим здоровьем с учетом возраста. Во-вторых, если доктор во время консультации увидит, что пациента необходимо направить на дополнительное диагностическое обследование, он эту рекомендацию внесет в карту участника марафона.

Что касается торговых центров, там будет вообще много разных зон - живое общение со специалистами в формате вопрос-ответ, мини-кабинеты для приема и индивидуального осмотра (даже УЗИ органов малого таза), демонстрации-рассказы о женской гигиене. В группах, посвященных марафону, в социальных сетях можно найти подробный график работы специалистов и импровизированных кабинетов. На мероприятие во Дворце культуры ветеранов тоже есть предварительная регистрация в социальных сетях.

- Что приводит чаще к женским заболеваниям, с которыми потом приходится сталкиваться врачам? Какие ошибки допускают наши дамы или даже девочки в юном возрасте, из-за чего потом долго и мучительно борются с последствиями?

- Хороший вопрос, которым озадачились и мы, и в рамках марафона обратим внимание мам (и бабушек) на аудиторию детей и подростков. Везде, где будет проходить марафон, будут работать детские психологи, детские гинекологи, а в роддомах создадим с помощью специалистов социального центра "Счастливый малыш" SOS-Детская деревня (Боровляны) уникальное пространство "Мир глазами ребенка". Оно будет полезно для всей семьи, но также мамы и папы смогут здесь оставить своих детей на время мероприятия, чтобы послушать выступления специалистов, пройти консультации и экскурсии. А в последнюю субботу марафона - 24 августа - в торговом доме "На Немиге" мероприятие будет посвящено профилактике воспалительных заболеваний и гигиене детей и подростков. К сожалению, мы сейчас отмечаем, что длительное использование памперсов отрицательно сказывается на маленьких девочках - воспалительных проблем стало больше. Если вовремя проблему не решать, в будущем это приведет к хроническим заболеваниям мочеполовой системы уже у девушек: развиваются циститы, пиелонефриты. Хронические заболевания мочеполовой системы, с которыми к нам потом приходят беременные, - тоже большая проблема и опасность для здоровья и матери, и будущего ребенка. Словом, с этим надо работать с детского и подросткового возраста.

Мероприятиями марафона мы хотим еще раз напомнить, что лучше всего изучить свой организм и позаботиться о здоровье может сама женщина. Но помощь, забота и понимание мужчин в этом нам тоже очень нужны.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.-0-

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