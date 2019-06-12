"Марафон женского здоровья" стартует в Минске 5 августа

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мероприятия медико-социального проекта "Марафон женского здоровья - 2019" пройдут в Минске с 5 августа по 5 сентября. Об этом сообщила журналистам главный акушер-гинеколог столицы, главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Мингорисполкома Ирина Иконостасова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Масштабный проект направлен на женщин любого возраста - от девочек и подростков до долгожительниц. Цель его - дать новую интересную информацию о том, как женщинам заботиться о своем здоровье в разные периоды жизни. То есть он нацелен на профилактику, своевременное обращение к врачам, укрепление репродуктивного здоровья женщин. Мероприятия проекта будут проходить на протяжении всего августа на площадках медицинских учреждений и крупных торговых центров", - рассказала Ирина Иконостасова.

В частности, будут задействованы 1-я городская и 6-я городская клинические больницы, 2-й роддом и пять крупных торговых центров. Экспертами станут ведущие врачи Беларуси в области акушерства, гинекологии, неонатологии и онкологии, а также представители различных общественных организаций.

Для клинических учреждений определены тематические акценты. Так, в 1-м роддоме встречи будут посвящены женскому здоровью в репродуктивном возрасте, профилактике онкологических женских заболеваний - рака шейки матки, молочной железы. О причинах бесплодия, его лечении, применении вспомогательных репродуктивных технологий расскажут во 2-м роддоме. В шестой клинике тема звучит так - "Здоровая красота материнства". Участницы проекта узнают о партнерских родах, секретах грудного вскармливания, диетах мам и малышей, профилактике послеродовых маститов. Впервые для подобных мероприятий в список тем включена и эстетическая гинекология.

Для участниц марафона предусмотрены различные бонусы и подарочные сертификаты. Например, будут разыграны сертификаты на полное обследование в гинекологических отделениях столичных больниц.

"Информация уже распространена в социальных сетях, и марафоном живо интересуются, регистрируются на мероприятия", - отметила Ирина Иконостасова. При этом она подчеркнула, что поучаствовать в программах могут все желающие, независимо от места жительства и прописки. Необходимо лишь зарегистрироваться.

Организаторами марафона выступают комитет по здравоохранению и комитет по труду, занятости и социальной защите Мингогрисполкома при поддержке благотворительных и общественных организаций, ассоциаций врачей, партнеров. Присоединился к мероприятиям и Минский областной родильный дом. В проведении марафона будут помогать 50 волонтеров: студенты-медики, клинические ординаторы и врачи-интерны.-0-