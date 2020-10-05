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05 октября 2020, 09:15

Марафон "Живые уроки" объединит более 200 учащихся Витебска

Фото из архива
Фото из архива

5 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. 90-летию Владимира Короткевича посвящен марафон "Живые уроки" среди школьников Витебска, сообщили БЕЛТА в Витебском облисполкоме.

Мероприятие пройдет в рамках Года малой родины 10 октября и объединит более 200 учащихся учреждений образования города. Школьникам предстоит совершить необычное и увлекательное путешествие автопоездом по маршруту Витебск - Орша - Левки - Витебск.

Старт марафону будет дан в 9.00 у памятника В.Короткевичу в областном центре, где ребят ждет анимационная программа "Зямля пад белымі крыламі" с участием ведущих актеров Национального академического драматического театра имени Я.Коласа. Далее по пути следования для детей будут организованы тематические викторины и конкурсы. Насыщенная экскурсионная программа в Орше включает посещение музея В.Короткевича, Купаловского мемориального заповедника "Левки", мемориального комплекса "Катюша" и других памятных мест.

По итогам марафона среди учащихся будет проведен конкурс на лучшее освещение мероприятия в социальных сетях, а также конкурс рисунков.-0-

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