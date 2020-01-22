Марафоны памяти к 75-летию Победы проведет молодежь Витебской области

22 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Два марафона памяти к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне проведет молодежь Витебской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной организации БРСМ.

В марте стартует новый проект - областной марафон "Автопоезд памяти "Сестры Хатыни" по маршруту Витебск - Шуневка - Хатынь - Минск. Участники посетят мемориал на месте сожженной деревни Шуневка в Докшицком районе, мемориальный комплекс "Хатынь" и музей истории Великой Отечественной войны. Второй марафон пройдет в апреле. "Поезд памяти" проедет по маршруту Витебск - Брест с посещением Брестской крепости. Для участников памятных мероприятий организуют тематические викторины и интерактивные площадки.

В 2020 году областная организация БРСМ продолжит работу по развитию военно-патриотического направления. Совместно с военным комиссариатом запланировано проведение мероприятия на полигоне 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Во время него участники молодежных отрядов охраны правопорядка и подростки, состоящие на различных видах профилактического учета, смогут понаблюдать за учениями, ознакомиться с военной техникой.-0-