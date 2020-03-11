Маркевич: Конституция - прочный фундамент нашего государства

11 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Конституция является прочным фундаментом, на котором строится государство, заявил сегодня помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич, вручая паспорта брестским школьникам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Конституцию можно сравнить с прочным фундаментом, на котором строится настоящее и будущее нашего общего дома - Республики Беларусь. Мы живем в суверенном государстве, знаем и чтим свою великую историю, строим планы, в стране, где на самом деле проявляется забота о каждом человеке, уважают старость, а молодость имеет перспективы развития. Как отметил глава нашего государства, мы построили независимую страну, с которой считаются и которую уважают во всем мире", - сказал Анатолий Маркевич.

Анатолий Маркевич

Обращаясь к молодежи, помощник Президента призвал их ставить перед собой амбициозные задачи и не останавливаться на достигнутом. "Ваши успехи в учебе, труде, творчестве - это весомый вклад в развитие нашего города, нашего края. Помните, получив паспорт гражданина Республики Беларусь, вы несете ответственность не только за себя, свои дела, поступки, но и отвечаете за будущее нашей страны. Ведь пройдет совсем немного времени, и молодежи нужно будет решать сложные задачи, поднимать родную Беларусь на новые высоты", - отметил он.

Анатолий Маркевич вручил паспорта лучшим учащимся школ Бреста и поздравил всех с наступающим праздником - Днем Конституции.

Церемония состоялась в кинотеатре "Беларусь".

Фото Вадима Якубёнка