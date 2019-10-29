Маркевич: мелких вопросов на приемах граждан не бывает

29 октября, Барановичи /Корр. БЕЛТА/. Мелких вопросов на личных приемах граждан не бывает. Такое мнение высказал журналистам помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич в Барановичском райисполкоме, где он проводит прямую телефонную линию и прием жителей региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Проведение приемов и прямых телефонных линий, по словам Анатолия Маркевича, помогает глубже узнать проблемы, волнующие людей. "Я считаю, что мелких вопросов здесь не бывает, потому что каждый человек приходит со своей ситуацией, в которую он попал в силу разных причин. И очень важно ни в коем случае не подходить формально к обсуждению этих вопросов, потому что порой рядовой случай выводит на серьезную проблему, которую нужно изучать более глубоко и детально", - отметил помощник Президента.

Сегодня такие вопросы тоже прозвучали. Так, медсестра из Барановичей, которая сама воспитывает ребенка-инвалида, предлагает предоставлять таким мамам дополнительный выходной до окончания учебы их детей. Вопрос находится в компетенции законодателей. "Жизнь многограннее нормативных документов, в них все не пропишешь. Да, мы должны обязательно руководствоваться ими. Но вместе с тем отдельные жизненные ситуации требуют корректировки нашего взаимодействия", - сказал Анатолий Маркевич.

Всего на прием записались 22 человека, а во время прямой линии помощник главы государства ответил более чем на десяток вопросов. Уже по ходу общения с людьми он корректировал свои планы на завтра. "Не по всем позициям были сразу же найдены решения. Поэтому завтра будем выезжать на места и встречаться непосредственно на объектах с людьми, чтобы постараться разрешить поднятые проблемы. Очень важно, чтобы человек после проведения приема понимал, что мы дальше будем делать, чем реально сможем помочь. Именно таким постулатом мы руководствуемся в своей работе", - подчеркнул помощник Президента.

Предварительно Анатолий Маркевич планировал посетить ряд предприятий в Барановичах. "Думаю, успею это сделать, но в первую очередь мы встретимся с людьми и проведем конкретный разговор по тем проблемам, которые их интересуют. Чужих проблем не бывает, я говорю это искренне, потому что за каждой стоят реальные люди, реальные семьи, и очень важно нам вместе попытаться на законном основании найти решение, которое устроило бы всех", - резюмировал он.-0-