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09 июня 2020, 14:22

Маркевич поручил благоустроить до 3 июля площадку у воинского обелиска в Бресте

Анатолий Маркевич
Анатолий Маркевич
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9 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Площадка у воинского обелиска в микрорайоне Южный в Бресте должна быть благоустроена к 3 июля. Такое поручение дал сегодня городским службам во время проведения прямой телефонной линии помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Вопрос подняла жительница микрорайона. В сквере находится воинское захоронение, в котором покоится прах погибших при освобождении города 38 военнослужащих. Женщина обратила внимание на непрезентабельный вид площадки вокруг обелиска: старый асфальт весь в трещинах и ямах. На свои обращения в ЖКХ, горисполком она получила ответ, из которого следует, что ответственные службы в курсе данной проблемы. Более того, есть план благоустройства сквера с устройством площадки возле обелиска, пешеходных дорожек, амфитеатра, освещения, малых архитектурных форм, детского игрового оборудования. Администрация Московского района ищет инвестора для выполнения комплекса работ. "Большой объем работ, который здесь указан, требует больших затрат и времени. Я же прошу сделать у братского захоронения только нормальную площадку, чтобы не стыдно было. А дальше можно искать деньги, инвестора", - рассуждает брестчанка.

Анатолий Маркевич поблагодарил ее за активную жизненную позицию, неравнодушное отношение к истории страны. "Для меня несколько даже странно, что такой факт есть. На территории области, в масштабах всей страны мемориальные комплексы, места захоронения постоянно поддерживаются в порядке. Потому что у нас особое отношение и к тем событиям, и к нашим уважаемым ветеранам. Если что-то упустили - обязательно поправим. Я сейчас же разберусь с этим вопросом. Специалисты выедут на место, оценят положение и до 3 июля, до Дня Независимости нашей страны, весь необходимый комплекс работ, который нужен для приведения святого места в порядок, будет безусловно выполнен", - сказал он. Анатолий Маркевич также намерен побывать в микрорайоне и лично ознакомиться с ситуацией.

Вопросы, связанные с благоустройством, сегодня превалировали на прямой телефонной линии. Житель Барановичей обращал внимание на необходимость обрезки крон деревьев по улице Комсомольской, которые уже соприкасаются с линией электропередачи, а пенсионер из деревни Лахва Лунинецкого района просил посодействовать в удалении аварийной ольхи на его участке. Председатель садового товарищества "Экспресс-5" в Брестском районе жаловался на состояние подъездной дороги к дачному массиву. С похожей проблемой обратилась и пенсионерка из деревни Богуши Барановичского района. Два звонка из областного центра были по поводу уборки дворовых территорий, которые находятся в ведении 9-го домоуправления, и отсутствия торговых объектов на станции Брест-Полесский. Жильцы дома 1922 года постройки по улице Ленина в Пинске жаловались на протекающую крышу памятника архитектуры.

Всего на прямую линию к помощнику Президента дозвонился 21 человек. По всем обращениям даны разъяснения, сделаны соответствующие поручения.-0-

Фото Вадима Якубёнка

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