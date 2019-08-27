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27 августа 2019, 14:10

Маркевич: при подготовке Бреста к 1000-летию решены многие волнующие горожан вопросы

Брест. Фото из архива
Брест. Фото из архива

27 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. При подготовке Бреста к тысячелетию решены многие вопросы, волнующие горожан. Об этом заявил сегодня помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич во время приема граждан в горисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

"Приятно отметить, что вопросов возникает минимальное количество. Брестчане и гости видят колоссальную работу, которая проводится в областном центре при подготовке к празднованию тысячелетия. Люди позитивно оценивают решение главы государства по вложению республиканских средств в обустройство Бреста к юбилею. В улучшение обеспечения жизнедеятельности горожан направляется и местный бюджет. Считаю, что благодаря этим мероприятиям с повестки дня было снято много проблем, с оставшимися сейчас стараемся разобраться", - отметил Анатолий Маркевич.

В горисполкоме помощник Президента провел прямую линию и прием граждан. Жителей областного центра в основном волновали проблемы личного характера. Были и те, которые имеют общественное значение. В частности, был поднята тема увековечения памяти жертв войны, прозвучало предложение изучить вопрос создания общественного поискового объединения при поддержке государства.

"На мой взгляд, вопрос актуален и заслуживает серьезного внимания. Мы изучим его в Брестской области (возможно, подключатся и другие регионы), услышим мнения заинтересованных структур, экспертов. С учетом этого будет вырабатываться решение", - сказал Анатолий Маркевич. Он подчеркнул, что в Беларуси трепетно относятся к увековечению памяти защитников и невинных жертв войны, констатировал, что в республике еще есть места, где необходимо проводить поисковые мероприятия.

Инспектор по Брестской области подчеркнул, что прямые линии и приемы граждан являются действенной практикой, они позволяют узнать чаяния людей. "Каких-то острых проблем я не услышал, все лежит в поле зрения местной власти. Некоторые из них ранее обсуждались, но в силу разных причин оптимальные решения не были найдены. Каждый вопрос нужно взять под четкий контроль, всесторонне изучить и на основании этого дать человеку конкретный ответ", - резюмировал Анатолий Маркевич.-0-

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