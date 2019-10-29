Маркевич проинспектирует дороги в Барановичах и районе

29 октября, Барановичи /Корр. БЕЛТА/. Помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич проинспектирует качество дорог в Барановичах и районе. Об этом он заявил сегодня во время проведения прямой телефонной линии в Барановичском горисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Принять такое решение помощника Президента побудили обращения на прямую линию. Первой позвонила пенсионерка из Барановичей. Женщина проживает на улице Фестивальная - на окраине в частном секторе, который местные именуют Песчаный Поселок. В отдаленном микрорайоне, по ее словам, не ходит общественный транспорт. До ближайшего остановочного пункта нужно немало пройти, что для пожилых людей становится непосильной задачей. Местные жители просят пустить в поселке хотя бы маршрутное такси.

Как объяснил председатель горисполкома Юрий Громаковский, наладить транспортное сообщение в этом микрорайоне затруднительно, поскольку там не обустроены дороги и тротуары.

На прямую линию дозвонилась жительница агрогородка Мир. Она пожаловалась на состояние улицы Солнечная. "Яма на яме. Дорога давно требует ремонта, хотя бы ямочного. Мы обращались в райисполком. Нам обещали сделать еще в июле, но ничего не изменилось", - посетовала женщина.

По словам председателя райисполкома Василия Хватика, в агрогородок Мир вложено много средств. В прошлом году там районные "Дажынкi" проводили, работы по благоустройству еще не закончены. Средств на все не хватает, пояснил руководитель районной вертикали.

"Завтра я буду в агрогородке, сам оценю состояние дорожного полотна и масштаб проблемы. Если она есть - в ближайшее время будет устранена небольшими ресурсами. Заодно и на Фестивальной в Барановичах побываем", - сказал Анатолий Маркевич.

После прямой телефонной линии помощник Президента - инспектор по Брестской области проведет в Барановичах личный прием граждан.-0-