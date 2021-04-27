Маркевич проведет 30 апреля в Кобрине прямую линию и прием граждан

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямая телефонная линия и выездной прием граждан министра культуры Анатолия Маркевича состоится 30 апреля в Кобрине, сообщили БЕЛТА в Минкультуры.

В здании Кобринского районного исполнительного комитета по адресу ул. Ленина, 3 пройдет прямая телефонная линия с 15.00 до 16.00 по телефону +375 (1642) 4-11-62, а с 16.00 до 18.00 состоится выездной прием граждан. Предварительно записаться на него необходимо по телефону +375 (1642) 3-50-74.

Кроме того, в этот же день Анатолий Маркевич примет участие в республиканском совещании на тему "Проблемные вопросы при осуществлении работ на недвижимых материальных историко-культурных ценностях категории 3".-0-