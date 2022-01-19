Маркевич: в школе искусств №1 Минска созданы условия для гармоничного развития детей

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Детской хореографической школе искусств №1 Минска созданы необходимые условия для гармоничного развития и обучения ребят в области хореографического искусства. Таким мнением поделился министр культуры Анатолий Маркевич во время посещения учреждения образования, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство культуры.

Во время визита Анатолий Маркевич ознакомился с работой учреждения, осмотрел учебные классы, пообщался с преподавателями и воспитанниками. В настоящее время в школе обучается более 220 детей. Предоставляются дополнительные образовательные услуги по обучению вокалу и игре на музыкальных инструментах.

В Минкультуры добавили, что на базе школы создан и образцовый ансамбль танца "Весялушка". В репертуаре - авторские хореографические полотна, которые содержат в себе примеры белорусской истории, духовности и патриотизма. Ансамбль - участник международных конкурсов и концертов, приуроченных к государственным праздникам и знаменательным датам. В этом году коллектив отметит 40-летие.-0-