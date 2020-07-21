Маркевич возьмет на контроль вопрос строительства бассейна в агрогородке Беловежский

21 июля, Каменец /Корр. БЕЛТА/. Помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич поддержал желание жителей агрогородка Беловежский в Каменецом районе построить бассейн, но вопрос требует изучения. Об этом он заявил во время прямой телефонной линии в Каменце, передает корреспондент БЕЛТА.

На прямую линию к помощнику Президента дозвонилась жительница агрогородка. От имени односельчан, работников ОАО "Беловежский" она попросила содействия в решении вопроса со строительством бассейна. "В поселке живут 2,5 тыс. человек. Рядом Высокое, где 5 тыс. жителей. У нас много людей занимаются спортом. Для этого создана хорошая база, а вот бассейна нет", - посетовала сельчанка.

"Вопрос важный и в то же время сложный, непростой. Надо изучить ситуацию. Хотелось бы, безусловно, чтобы в наших агрогородках имелись такие сооружения, потому что это досуг населения, здоровый образ жизни. Но все упирается в наши возможности - финансовые средства, которые необходимы на эти цели", - отметил Анатолий Маркевич.

По словам председателя Каменецкого райисполкома Валентина Зайчука, вопрос строительства бассейна в Беловежском рассматривается уже лет пять. "В районе есть один бассейн - в Каменце, но и он нестандартный. Было бы оптимально построить его в Беловежском, потому что и Высокое рядом, и Оберовщина. ФОК там не нужен - есть спортзалы и в местной школе, и в соседних деревнях Рясно, Миньковичи. А бассейн нужен", - пояснил глава района.

Договорились изучить вопрос на уровне райисполкома, управления спорта и туризма облисполкома. "Если мы на самом деле увидим очень острую проблему, по крайней мере, будем заявлять, что спортивное сооружение необходимо именно в агрогородке Беловежский. Можно ведь и в складчину данный проект реализовывать, потому что и хозяйство там крепкое, может плечо подставить. Знаю, что люди там с удовольствием остаются работать, прекрасный поселок. Поэтому будем обсуждать проблему, а затем продумывать алгоритм разрешения", - резюмировал Анатолий Маркевич.

Помимо жителей Каменца и района на прямую линию к помощнику Президента сегодня также звонили из Бреста, Барановичей. Поднимались вопросы трудоустройства, земельных отношений, защиты прав потребителей, строительства водопроводной и канализационной сетей и другие.-0-

Фото Вадима Якубёнка