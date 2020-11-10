Маркировку первых партий шин провели в ОЭЗ "Бремино-Орша"

10 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Маркировку первых партий шин провели в особой экономической зоне "Бремино-Орша", сообщили корреспонденту БЕЛТА в компании "Бремино групп".

Компания "Бремино групп" запустила в промышленную эксплуатацию систему маркировки шин средствами идентификации РФ. При запуске системы проведена маркировка более 2 тыс. шин.

Особое внимание специалисты уделяли технике нанесения маркировки, а также соблюдению всех необходимых требований по их хранению и складированию. В качестве способа идентификации было выбрано нанесение двухмерного кода формата Data Matrix. "Это самая недорогая, но при этом надежная технология. При таком методе на каждую покрышку наносится 2D-изображение, которое можно считывать обычным сканером. При этом код зашифрован криптографическими способами. Его также нельзя сфальсифицировать", - отметили специалисты компании.

Маркировка нужна не только для идентификации товара и проверки подлинности. В код зашифрованы еще и основные сведения о товаре: завод-изготовитель, страна, где было выпущено изделие, данные о компании-импортере, дата изготовления, технические характеристики, срок эксплуатации и другая информация.

Маркировка шин и автопокрышек в РФ обязательна с 1 ноября. С этой даты все производители и импортеры маркируют шины и подают сведения о маркировке, а также о вводе в оборот, обороте и выводе из него в систему "Честный знак".

Шины, приобретенные за пределами РФ до 1 ноября текущего года, можно будет ввезти в страну в немаркированном виде до 15 декабря при наличии документов, подтверждающих дату приобретения. С 15 декабря продажа немаркированных шин будет считаться нарушением законодательства. Все шины с этого момента продаются только в маркированном виде. При этом разрешено хранение немаркированных шин. С 1 марта 2021 года, помимо вышеперечисленных мер, будет запрещено и хранение немаркированных шин. К этой дате обязательно должны быть промаркированы все товарные остатки.-0-