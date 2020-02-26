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26 февраля 2020, 13:37

Маршрут безопасности и марафон профилактических акций запустили спасатели в Гомельской области

Фото из архива
Фото из архива

26 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Маршрут безопасности и сотни профилактических акций проводятся в Гомельской области в рамках Единого дня безопасности. Об этом сообщил журналистам первый заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС Александр Меркулов, передает корреспондент БЕЛТА.

Единый день безопасности в Беларуси проходит третий раз. "Дважды он подтвердил свою эффективность, акции получили положительный отклик у населения. В этом году цикл мероприятий стартовал 20 февраля и продлится по 1 марта. Акции проходят в каждом районе области. Их будет более тысячи, часть уже состоялась, некоторые, в том числе масштабные - в планах. Мы задействуем максимально возможное число жителей области разного возраста", - рассказал Александр Меркулов.

Впервые в регионе был запущен маршрут безопасности. Его основные точки - железнодорожные вокзалы во всех районах области. От станции к станции передается эстафета профилактических акций.

В эти дни в коллективах предприятий и организаций встречают спасателей, которые проводят лекции и беседы. Пожарные спасательно-аварийные отделения организуют дни открытых дверей. Во время экскурсий по подразделениям гостям показывают специальную технику. "Все желающие могут примерить боевую одежду спасателей, а также подержать в руках специальное пожарное оборудование", - отметил первый замначальника управления.

В районах проводятся сельские сходы с тематическими обучающими площадками в формате "5 шагов спасения", "Равный обучает равного", квест-игры "Первый спасатель на деревне". В домах и центрах культуры показывают театрализованные постановки и концерты. На открытых тематических площадках гомельчане с детьми могут поучаствовать в играх.

Отрабатываются планы эвакуации, граждан обучают поведению в условиях ЧС, оказанию первой медицинской помощи. В школах, колледжах и лицеях организованы дополнительные уроки безопасности.

Александр Меркулов пригласил горожан и гостей Гомеля на масштабный праздник безопасности, который состоится 27 февраля на стадионе "Локомотив". Организаторы готовят много сюрпризов. Начало в 13.00.

Подключились к профилактическим акциям УВД области, главное управление образования и главное управление здравоохранения облисполкома, региональный филиал Госэнергогазнадзора, обкома БРСМ. По словам главного специалиста отдела информационно-аналитической и организационно-кадровой работы Гомельского обкома БРСМ Евгения Устюшкова, многие профилактические мероприятия проходят онлайн, что позволяет значительно расширить круг участников. "Каждый проект или пост в соцсетях продуман до мелочей и подан доступно и понятно. Увлекательно и познавательно проходят квест-игры, спартакиады, тренинги, опросы, обсуждения", - сказал он.

Как рассказал ведущий специалист сектора технического обеспечения организаций здравоохранения при главном управлении здравоохранения облисполкома Александр Якушенко, в целях безопасности планомерно устанавливается и совершенствуется система видеонаблюдения в поликлиниках и больницах региона. При этом речь идет о высокоточных камерах как на территории учреждений, так и внутри них.

"Наша задача в Единый день безопасности - максимально доступно донести и отработать с детьми и взрослыми правила жизнедеятельности и поведения при ЧС", - резюмировал Александр Меркулов.-0-

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акция безопасность Гомель Гомельская область МЧС учения
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