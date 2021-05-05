"Маршрут добрых дел" профсоюза работников здравоохранения стартовал в Лидском районе

5 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Шестой по счету "Маршрут добрых дел" белорусского профсоюза работников здравоохранения стартовал в Лидском районе, сообщили БЕЛТА в профсоюзе.

Волонтерскую акцию молодежный совет отраслевого профсоюза проводит ежегодно. Во время маршрута добрых дел участники помогают восстанавливать и благоустраивать памятники и обелиски погибшим в годы Великой Отечественной войны медикам. В этом году отправной точкой стал Лидский район.

Молодежный трудовой десант высадился у обелиска в деревне Минойты. Установлен он на братской могиле расстрелянных здесь в июле 1941 года пациентов и медицинского персонала психиатрической больницы. Среди погибших и известный врач Рубинович. Волонтеры также трудились у братской могилы жертв войны в деревне Гуды, где захоронен военфельдшер Серафим Сазонов. Молодые медики благоустроили прилегающую к захоронениям территорию, высадили туи, самшит и цветы, уложили плитку.

Участие в волонтерской акции принял председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило. Он подчеркнул значимость "Маршрута добрых дел" не только с точки зрения увековечивания памяти героев, но и в укреплении патриотизма молодежи. Важно, чтобы подобные акции поддерживало как можно большее количество молодых людей.

По завершении работ участники акции почтили память погибших минутой молчания и возложили к памятникам цветы.-0-

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