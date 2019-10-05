Маршрутка Борисов-Минск начала курсировать через "Великий камень"

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Маршрутка Борисов-Минск начала курсировать через Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень". Такая информация размещена на сайте парка, сообщает БЕЛТА.

"С октября новый маршрут связал Минск и Борисов с Китайско-белорусским индустриальным парком. Маршрутка №3410ТК курсирует через "Великий камень" 12 раз в день в минском направлении и столько же - в борисовском", - говорится в сообщении.

Начальной и финальной точкой маршрута в Минске является станция метро "Могилевская", в Борисове - автобусный вокзал. Пять из девяти предусмотренных остановок рейса - в индустриальном парке. В частности, маршрутка высаживает и забирает пассажиров на Минском проспекте, у административного и выставочного центров, а также на ул.Сапфировой.

Таким образом, появился еще один способ добраться из Минска до "Великого камня" общественным транспортом. Раньше это можно было сделать только на автобусах маршрутов №375 от станции метро "Могилевская" и №375У из микрорайона Сокол.-0-