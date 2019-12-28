Маршруты автобусов в Минске изменятся вечером 28 декабря из-за шествия Дедов Морозов

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Маршруты некоторых автобусов изменятся вечером 28 декабря из-за шествия Дедов Морозов и Снегурочек в центре Минска, сообщили БЕЛТА на предприятии "Столичный транспорт и связь".

Изменения в движение автобусов вносятся сегодня ориентировочно с 17.00 до 19.00. Причиной стало новогоднее театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек, которое пройдет от площади Независимости до Октябрьской площади.

Как будут ехать автобусы:

- маршрут №100 будет организован от ул.Московская по ул.Толстого, пл.Мясникова, ул.Мясникова, Немига, Я.Купалы, пр.Независимости в обоих направлениях (с выполнением остановок "Романовская Слобода", "ст.м. Немига");

- №1, 69, 119С будут ехать от пр.Победителей по ул.Немига, К.Цеткин, Бобруйская до РК "Бобруйская" в прямом направлении, в обратном направлении - по ул.Бобруйская, пл.Мясникова, ул.Мясникова, ул.Немига, пр.Победителей;

- №23, 65 будут организованы до РК "Городской Вал" (без выезда на пр.Независимости);

- №40 будет следовать от ул.Московская по ул.Толстого, ул.Мясникова, Немига, Романовская Слобода в прямом направлении, в обратном направлении - по ул. Романовская Слобода, Немига, Мясникова и далее по маршрутам;

- №123 будет организован со стороны ул.Маяковского по трассе троллейбусного маршрута №6: по ул.Свердлова, Кирова, Бобруйская в прямом направлении, в обратном направлении - по ул.Бобруйская, Ленинградская, Свердлова.

Изменения есть и в движении других маршрутов автобусов.

Как сообщалось, в предновогоднем шествии будут задействованы около тысячи участников. Оно завершится на Октябрьской площади представлением "Новогодний звездопад". Вход свободный.-0-