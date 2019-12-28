ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 28 декабря 2019
Минск Сплошная облачность -2°C
Версия для слабовидящих
Новости
14:35 Более 800 ребят собрал областной благотворительный праздник в Борисове Регионы
14:10 ФОТОФАКТ: Витебская 103-я десантная бригада отпраздновала 75-летие Регионы
13:48 В Беларуси административную ответственность за ряд правонарушений могут заменить дисциплинарной Общество
13:38 Пилотный проект по клинико-затратным группам реализуют в больницах Гродненской области Регионы
13:32 Маршруты автобусов в Минске изменятся вечером 28 декабря из-за шествия Дедов Морозов Регионы
13:19 В Беларуси предлагают извещать водителей о совершенных нарушениях моментальными СМС-сообщениями Общество
13:05 В Оршанском районе при лобовом столкновении легковушек погиб мужчина Происшествия
12:23 Социально-педагогический центр Заводского района Минска получил в подарок планшеты Регионы
11:57 Гололедица и небольшой снег ожидаются в Беларуси 29 декабря Общество
11:52 "Белтелеком" получит акции гродненского провайдера "Гарант" Экономика
11:45 ФОТОФАКТ: Театрально-цирковую постановку "Снежная Королева" представили юные артисты из Мозыря Культура
11:36 Более 90 человек погибли при взрыве автомобиля в Сомали В мире
11:14 Кухарев: внимание со стороны взрослых навсегда останется в сердцах детей Общество
11:05 Брестские таможенники пресекли канал незаконной поставки микроавтобусов из ЕС Происшествия
10:56 Госпакет акций Борисовского завода медпрепаратов передадут "Белфармпрому" Экономика
10:50 Белорусские гандболисты победили команду ОАЭ на турнире в Польше Спорт
10:39 Решение по корректировке дорожного сбора будет приниматься в начале 2020 года - Кухарев Общество
10:15 МВД Казахстана изучает несколько версий крушения самолета вблизи Алматы В мире
10:01 Нацпарку "Припятский" выделят Br3,2 млн на технику для ликвидации ЧС природного характера Общество
09:45 Таможенники пункта пропуска "Аэродром Орша" будут выполнять функции пограничников Общество
09:28 Два человека погибли на пожарах в Столбцовском и Молодечненском районах Происшествия
09:01 Мингорисполком и облисполкомы сегодня проведут прямые телефонные линии Общество
09:00 Картина дня: акция "Наши дети" во Дворце Республики, лучшие спортсмены года Беларуси и "Зимние каникулы в ПВТ" Общество
00:52 Большой алмаз возрастом около двух миллиардов лет нашли в Якутии Калейдоскоп
00:30 В Москве украли раритетный автомобиль Иосифа Сталина В мире
27.12.19
27.12.19 23:59 Взрыв прогремел на авиастроительном заводе Beechcraft в США В мире
27.12.19 23:31 В Обухово представители фольклорных групп и учреждений культуры собрались на "Сход калядоўшчыкаў" Регионы
27.12.19 22:59 Рождественский театральный показ мод прошел в Национальной школе красоты Культура
27.12.19 22:29 На пожаре в отеле Кипра погибла туристка, 10 человек пострадали В мире
27.12.19 22:05 ФОТОФАКТ: Новогодняя иллюминация в Витебске Регионы
Все новости
Все новости
Регионы
28 декабря 2019, 13:32

Маршруты автобусов в Минске изменятся вечером 28 декабря из-за шествия Дедов Морозов

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Новый год"
ФОТОФАКТ: Новогодняя иллюминация в Витебске
ФОТОФАКТ: Автомобилисты Гродно выстроили гигантский светящийся контур зубра

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Маршруты некоторых автобусов изменятся вечером 28 декабря из-за шествия Дедов Морозов и Снегурочек в центре Минска, сообщили БЕЛТА на предприятии "Столичный транспорт и связь".

Изменения в движение автобусов вносятся сегодня ориентировочно с 17.00 до 19.00. Причиной стало новогоднее театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек, которое пройдет от площади Независимости до Октябрьской площади.

Как будут ехать автобусы:

- маршрут №100 будет организован от ул.Московская по ул.Толстого, пл.Мясникова, ул.Мясникова, Немига, Я.Купалы, пр.Независимости в обоих направлениях (с выполнением остановок "Романовская Слобода", "ст.м. Немига");

- №1, 69, 119С будут ехать от пр.Победителей по ул.Немига, К.Цеткин, Бобруйская до РК "Бобруйская" в прямом направлении, в обратном направлении - по ул.Бобруйская, пл.Мясникова, ул.Мясникова, ул.Немига, пр.Победителей;

- №23, 65 будут организованы до РК "Городской Вал" (без выезда на пр.Независимости);

- №40 будет следовать от ул.Московская по ул.Толстого, ул.Мясникова, Немига, Романовская Слобода в прямом направлении, в обратном направлении - по ул. Романовская Слобода, Немига, Мясникова и далее по маршрутам;

- №123 будет организован со стороны ул.Маяковского по трассе троллейбусного маршрута №6: по ул.Свердлова, Кирова, Бобруйская в прямом направлении, в обратном направлении - по ул.Бобруйская, Ленинградская, Свердлова.

Изменения есть и в движении других маршрутов автобусов.

Как сообщалось, в предновогоднем шествии будут задействованы около тысячи участников. Оно завершится на Октябрьской площади представлением "Новогодний звездопад". Вход свободный.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Минск транспорт
Новости рубрики Регионы
Более 800 ребят собрал областной благотворительный праздник в Борисове
ФОТОФАКТ: Витебская 103-я десантная бригада отпраздновала 75-летие
Фото из архива Пилотный проект по клинико-затратным группам реализуют в больницах Гродненской области
Фото из архива Социально-педагогический центр Заводского района Минска получил в подарок планшеты
В Обухово представители фольклорных групп и учреждений культуры собрались на "Сход калядоўшчыкаў"
ФОТОФАКТ: Новогодняя иллюминация в Витебске
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: лучшие традиции белорусов продолжаются в добрых делах
Исключить карательный уклон - в Администрации Президента обсудили совершенствование административной ответственности
Решение по корректировке дорожного сбора будет приниматься в начале 2020 года - Кухарев
Правительство утвердило меры по подготовке к полевым работам и уборке урожая в 2020 году
Топ-новости
Минтруда разъяснило новшества в законе об охране труда
Дмитрий Лукашенко вручил подарки воспитанникам Дивинского детского дома
В Беларуси предлагают извещать водителей о совершенных нарушениях моментальными СМС-сообщениями
Беларусь построит на "Дружбе" пункт контроля качества нефти из РФ
Компания МТС удостоена почетных символов II Европейских игр
В Беларуси административную ответственность за ряд правонарушений могут заменить дисциплинарной
ФОТОФАКТ: Витебская 103-я десантная бригада отпраздновала 75-летие
КоАП Беларуси может "похудеть" на 50 статей, а за оперативную уплату штрафов предлагают ввести скидку
ГАИ планирует отказаться от использования ручных радаров
ФОТОФАКТ: Театрально-цирковую постановку "Снежная Королева" представили юные артисты из Мозыря
РЕПОРТАЖ: Дед Мороз поселился во Дворце Потемкина в Кричеве
Андрейченко: дети-сироты должны быть уверены в том, что они нужны обществу и стране
"Белоруснефть" достигла максимальной проходки за всю историю бурения в Беларуси
Как будет работать метро Минска в праздники
ФОТОФАКТ: Автомобилисты Гродно выстроили гигантский светящийся контур зубра
Афиша выходного дня
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.