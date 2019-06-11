Маршруты городского транспорта по пр.Партизанскому и ул.Ванеева в Минске изменятся 15-16 июня

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/.В связи с выполнением работ по асфальтированию нечетной стороны пр. Партизанского и участка ул. Ванеева со снятием троллейбусного движения 15 и 16 июня вносятся изменения в работу городского пассажирского транспорта, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".

Автобусы маршрута №3Т будут осуществлять перевозку пассажиров по маршруту троллейбуса №3.

Движение троллейбуса №16 со стороны ДС "Чижовка-1" организуется по ул. Голодеда, Ташкентской, Кабушкина, Крупской, Малинина, пр. Рокоссовского, ул. О.Кошевого, пр. Партизанскому и далее по маршруту, а в направлении ДС "Чижовка-1" - без изменений.

Маршрут троллейбуса №34 со стороны РК "Зеленый луг-3" сокращается по ул. Радиальной до ДС "Дражня" с присвоением маршруту номера №34Д, а со стороны ДС "Ангарская-4" - отменяется.

Троллейбус №41 отменяется. А по маршруту троллейбуса №59 в эти дни будет осуществляться перевозка пассажиров со стороны КП "Долгобродская" по ул. Долгобродской, Буденного, пр. Партизанскому и далее по маршруту, в направлении КП "Долгобродская" - без изменений.

При этом на троллейбусном маршруте №60 увеличат количество подвижного состава и продлят время его работы.

Также с целью компенсации снятого троллейбусного движения организуются временные автобусные маршруты. Автобус №917 "ДС Дражня - Чижовка-6" будет следовать по ул. Радиальной, Ваупшасова, Долгобродской, Буденного, пр. Партизанскому, ул. Кабушкина, Ташкентской, Голодеда в обоих направлениях.

Маршрут автобуса №941 "ДС Уручье-2 - ДС Малинина" пройдет по ул. Руссиянова, пр. Независимости, ул. Филимонова, Запорожской, Радиальной, Ваупшасова, Долгобродской, Буденного, пр. Партизанскому, ул. Ванеева, пр. Рокоссовского, ул. Малинина в прямом направлении, а в обратном - по ул. Малинина, просп. Рокоссовского, ул. О.Кошевого, пр. Партизанскому, ул. Буденного, Долгобродской, Ваупшасова, Радиальной, Запорожской, Филимонова, пр. Независимости, ул. Руссиянова.

Движение автобусов № 2С, 84 от ул. Денисовской до МТЗ организуют по ул. Ванеева, О.Кошевого, пр. Партизанскому, ул. Буденного, Долгобродской с выполнением на изменяемом участке остановочных пунктов "АВ Восточный" по ул. О.Кошевого и "Буденного" по ул. Буденного, а в обратном направлении - по ул. Долгобродской, ул. Буденного, просп. Партизанскому, ул. Ванеева с выполнением на изменяемом участке остановочного пункта "Буденного" по ул. Буденного.

Автобус №59 в обоих направлениях будет ходить по ул. Ваупшасова, Долгобродской, Буденного, пр. Партизанскому и далее по маршруту с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке, в том числе "Пл. Ванеева" в направлении ДС "Чижовка".

Маршрут автобуса №93 организуется в направлении КП "Старый аэропорт" по пр. Партизанскому, ул. О.Кошевого, ул. Ванеева с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке, в направлении ДС "Шабаны" - без изменений.

Выполнение остановочного пункта "Пл.Ванеева" по просп. Партизанскому в направлении ул. Аранской организуют на временной площадке, расположенной в 100 метрах по ходу движения за перекрестком с ул. Буденного.

Пассажирам, имеющим проездные документы или единые проездные документы на определенный период времени (без лимита поездок), в составе которых один из видов транспорта троллейбус, предоставляется право на проезд без дополнительной оплаты в автобусах маршрутов № 3Т, 59, 79, 917, 941 на участках, дублирующих троллейбусные маршруты № 3, 16, 34, 41. -0-