Маршруты транспорта в Минске 22-25 июня изменятся в связи с велогонками на Европейских играх

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В дни проведения велогонок на II Европейских играх в Минске будут изменены трассы движения 28 маршрутов 22-23 июня и 37 маршрутов - 24-25 июня. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник отдела организации пассажирских перевозок ГУ "Столичный транспорт и связь" Александр Каптюх, передает корреспондент БЕЛТА.

"В период проведения Игр предусмотрены три основные организационно-технические схемы работы транспорта: дни открытия и закрытия, в период проведения велогонок и обычные соревновательные дни", - сказал Александр Каптюх.

В дни открытия и закрытия никаких дополнительных маршрутов организовываться не будет - только увеличится объем работы на действующих маршрутах: будут сокращены интервалы движения и продлено время работы. "Это касается и метрополитена, - отметил Александр Каптюх. - В дни велогонок ГАИ будет ограничивать движение уже на подходах к трассе. Причем оно будет жестким для всех видов транспорта, а для общественного - меньше, чтобы снизить неудобства. Но в любом случае два троллейбусных маршрута будут закрываться. На период 22-23 июня будет изменена трасса 28 маршрутов, а 24-25 июня - 37 маршрутов".

"Готовится проект решения по ограничению или запрещению движения грузовых автомобилей в Минске, некоторого технологического транспорта. Согласно проекту указа Минск имеет право на время Игр ограничить въезд грузового транспорта - с 20 по 30 мая, но мы бы хотели эти рамки раздвинуть", - добавил начальник отдела.

Менеджер управления спортивными объектами фонда "Дирекция II Европейских игр - 2019 года" Наталья Шавель уточнила, что 12 мая в Минске также пройдет тестовое соревнование - гонка "Гран-при Минска". В этот день в зоне трассы будет перекрыто движение с 9.00 до 17.00. "Просим обратить внимание: точно такие же перекрытия запланированы и в дни гонок на Играх. В этом закрытом периметре, из которого будет сложно выехать, не должно быть припаркованного транспорта. Нужно продумать маршруты своих передвижений. Будет организована принудительная эвакуация, это надо иметь в виду", - подчеркнула Наталья Шавель.

Дни групповых гонок: 22 июня с 9.30 до 16.30, 23 июня - с 9.00 до 17.30. На 24 июня запланирована тренировка индивидуальных мужской и женской гонок, движение перекроют с 7.30 до 13.30, а 25 июня - с 7.00 до 17.00.

Чтобы снизить нагрузку на город, тренировки спортсменов также пройдут на второй кольцевой М14 от Р65 до М1 с 10.00 до 13.00 20-23 июня.

По словам Натальи Шавель, состояние дорожного полотна в городе по маршруту гонки даже после зимы хорошее, хотя есть проблемные места, которые к началу мая будут устранены.-0-