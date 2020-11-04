МАРТ приостановил работу еще 4 торговых объектов в Минске

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли приостановило работу еще 4 торговых объектов в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

Работа торговых объектов по итогам проверок приостановлена на 90 дней. Основанием стали нарушения законодательства о торговле. Среди них несоответствие утвержденного ассортиментного перечня требованиям законодательства либо его отсутствие, предложение товаров с истекшим сроком годности, отсутствие необходимой и достоверной информации о товарах.

МАРТ обратил внимание, что после устранения нарушений можно обратиться с ходатайством о досрочном возобновлении работы торгового объекта.

Деятельность этих субъектов приостановлена в соответствии с балльной системой, утвержденной приказом Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 14 мая 2020 года №99, подготовленного в развитие указа от 24 апреля 2020 года №143 "О поддержке экономики".-0-