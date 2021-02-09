МАРТ приостановил работу магазина торговой сети "Светофор" в Бресте

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли приостановило работу магазина торговой сети "Светофор" в Бресте, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

"Во время внеплановой проверки торгового объекта ООО "ВитебскПродуктСервис" (торговая сеть "Светофор"), расположенного в Бресте, МАРТ установил ряд нарушений законодательства о торговле, в числе которых несоблюдение ассортиментного перечня товаров. Министерство выдало предписание о приостановлении работы магазина с 9 февраля по 12 марта", - рассказали в пресс-службе.

Подобные нарушения неоднократно выявлялись МАРТ в торговых объектах ООО "ВитебскПродуктСервис" во время проводимых в 2020 году мониторингов. "Как показала проверка, руководство субъекта торговли оставило без должного внимания рекомендации об устранении выявленных нарушений", - отметили в министерстве.

Право приостанавливать деятельность торговых объектов предоставлено МАРТ указом от 24 апреля 2020 года №143. В министерстве обратили внимание, что после устранения нарушений можно обратиться с ходатайством о досрочном возобновлении работы магазина.-0-