МАРТ приостановил работу магазина в Гродно

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли приостановило работу магазина ИООО "Март Инн Фуд" в Гродно с 2 по 5 марта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

"МАРТ провел выборочную проверку торгового объекта и установил ряд нарушений законодательства о торговле, в числе которых - предложение к реализации товаров с истекшим сроком годности, несоблюдение ассортиментного перечня товаров, а также нарушение установленного порядка формирования и применения цен. На основании выявленных нарушений выдано предписание о приостановлении работы торгового объекта с 2 по 5 марта", - рассказали в пресс-службе.

В министерстве отметили, что юридическое лицо заранее было уведомлено МАРТ о проведении выборочной проверки, однако соответствующие меры реагирования приняты не были.

Право приостанавливать деятельность торговых объектов предоставлено МАРТ указом от 24 апреля 2020 года №143. В министерстве обратили внимание, что после устранения нарушений можно обратиться с ходатайством о досрочном возобновлении работы магазина.-0-