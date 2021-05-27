МАРТ приостановил работу магазина в Гродно

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли приостановило работу торгового объекта в Гродно с 27 мая по 1 июня, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

По информации министерства, при проведении выборочной проверки магазина "Родны кут №18" Гродненского областного потребительского общества, расположенного по адресу: г.Гродно, ул.Кремко, 10, был установлен ряд нарушений законодательства о торговле. В частности, зафиксировано несоблюдение ассортиментного перечня товаров, в магазине продавались 12 наименований просроченных товаров (срок годности отдельных из них истек еще в январе 2021 года), а также отсутствовала необходимая и достоверная информация о товарах.

"Несмотря на то, что юридическое лицо заранее было уведомлено МАРТ о проведении выборочной проверки, соответствующие меры реагирования приняты не были. На основании выявленных нарушений мы выдали предписание о приостановлении работы этого торгового объекта с 27 мая по 1 июня текущего года", - говорится в сообщении.-0-