МАРТ приостановил работу магазина в Могилеве

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли приостановило работу магазина ЧТУП "Шафран 2010" в Могилеве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

"В ходе проверки торгового объекта МАРТ установил ряд нарушений законодательства о торговле, в числе которых предложение к реализации товаров с истекшим сроком годности, а также несоблюдение ассортиментного перечня товаров. В связи с этим министерством выдано предписание о приостановлении работы данного торгового объекта на срок с 21 по 25 октября", - рассказали в пресс-службе.

В МАРТ отметили, что ЧТУП заранее было уведомлено о проведении выборочной проверки, однако соответствующие меры реагирования приняты не были.

В министерстве также напомнили, что в случае устранения выявленных нарушений субъект торговли, получивший предписание, вправе обратиться с ходатайством о досрочном возобновлении работы торгового объекта.-0-