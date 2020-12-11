МАРТ приостановил работу магазина в Скиделе

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли приостановило работу магазина "Остров чистоты и вкуса" в Скиделе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

Во время проверки в магазине нашли ряд нарушений законодательства о торговле, в том числе отсутствие ассортиментного перечня товаров, в продаже были товары с истекшим сроком годности.

"Несмотря на то, что юридическое лицо заранее было уведомлено МАРТ о проведении выборочной проверки, соответствующие меры реагирования приняты не были", - отметили в пресс-службе. Выдано предписание о приостановлении работы торгового объекта с 12 по 18 декабря.

Отсутствие ассортиментного перечня является нарушением закона "О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь", предложение товаров с истекшим сроком годности - нарушением закона "О защите прав потребителей", Правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания, утвержденных постановлением Совета Министров от 22 июля 2014 года №703.

Право приостанавливать деятельность торговых объектов предоставлено МАРТ указом от 24 апреля 2020 года №143.-0-