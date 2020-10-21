МАРТ приостановил работу торгового объекта в Витебске

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли выдало предписание о приостановлении работы торгового объекта индивидуального предпринимателя Евгения Капелюша в Витебске с 22 октября по 5 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

Во время внеплановой проверки торгового объекта министерство в очередной раз установило ряд нарушений законодательства о торговле. В их числе - несоблюдение утвержденного ассортиментного перечня и его несоответствие требованиям законодательства, предложение к реализации товаров с истекшим сроком годности, отсутствие необходимой и достоверной информации о товарах.

"Основанием для назначения внеплановой проверки стали результаты проведенных в мае и июне мониторингов, в ходе которых сотрудники МАРТ установили аналогичные нарушения. Индивидуальному предпринимателю направлялись рекомендации об их устранении, были установлены сроки их исполнения. Как показала проверка, соответствующие меры реагирования приняты не были. На основании выявленных в очередной раз нарушений МАРТ выдал предписание о приостановлении работы торгового объекта с 22 октября по 5 ноября текущего года", - рассказали в пресс-службе.

В МАРТ обратили внимание на то, что после устранения выявленных нарушений хозяйствующий субъект, получивший предписание о приостановлении, вправе обратиться с ходатайством о досрочном возобновлении работы торгового объекта.-0-