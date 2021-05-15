15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли выдало предупреждение Витебскому облисполкому, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

"В действиях Витебского облисполкома по распределению сельскохозяйственных организаций, осуществляющих поставку молока на основании заключаемых договоров контрактации между конкретными перерабатывающими организациями, МАРТ усматриваются признаки нарушения антимонопольного законодательства. В частности, они противоречат нормам подпункта 2.4 пункта 2 статьи 23 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г.№ 94-З "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что согласно указу № 70 "О развитии агропромышленного комплекса Витебской области" облисполкому предоставлено право по согласованию с Советом Министров формировать на территории региона сырьевые зоны на основании договоров об агропромышленном объединении.

"При этом согласно указу, стороной такого договора могут выступать только организации, имущество которых находится в республиканской или коммунальной собственности, в которых Беларусь или ее административно-территориальные единицы обладают акциями (долями в уставных фондах) в размере не менее 50 процентов, унитарные предприятия, учредителями которых являются юридические лица с долей республиканской или коммунальной собственности в уставных фондах не менее 50 процентов", - пояснили в МАРТ.

Витебским облисполкомом в марте прошлого года было принято решение, которым определены сельхозорганизации, осуществляющие поставку молока на основании заключаемых договоров контрактации. При этом в указанный перечень были включены все сельхозорганизации области.

В этой связи МАРТ выдал предупреждение Витебскому облисполкому о необходимости прекращения действия приложения 2 к решению и письменном информировании райисполкомов области, а также упомянутых в приложении сельхозорганизаций, о прекращении его действия.-0-