МАРТ выдал предупреждение водоканалу Минского района

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21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли выдало предупреждение водоканалу Минского района, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.
МАРТ установил: водоканал Минского района отказал частному предприятию "БиоСервис" в заключении договора на услуги по приему и очистке сточных вод и (или) жидких отбросов на очистные сооружения Заславля, хотя техническая возможность выполнять такие работы у водоканала есть.
Усмотрев в этих действиях нарушение ограничений, установленных законом "О естественных монополиях", МАРТ выдал предупреждение.-0-